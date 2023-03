Jelang Ramada, 4 Hotel Phinisi Hospitality Tawarkan Promo Menarik

Makassar, Upeks.co.id — Jelang Ramadan 1444 Hijriah, 4 Hotel yang tergabung dalam Phinisi Hospitality menawarkan banyak promo menarik.

4 Hotel yang tergabung di Phinisi Hospitality, yaitu Claro, Dalton, Almadera, The Rinra dan Mall Phinisi Poin.

Marcom Manager Claro Hotel Ricwan Wahyudi mengatakan target selama bulan ramadan ini sampai 7 ribu pax untuk buka puasa.

“Selama satu bulan tahun lalu sampai 6700 pax, tahun ini kami target atas 7 ribu baik itu All You Can eat. Hunian kamar kami harap 70 persen,” ucapnya.

Berkah Ramadan di Claro menawarkan untuk Room Package Rp 595.000, Wattunami Bukber All You Can eat Rp 155.000,-/ pax.

BBQ All You Can eat Rp 198.000/pax dan Meeting Package Rp 6,5 juta/50 pax.

Lalu ada, The Rinra tawarkan Room Package Rp 879.000/malam, Iftar All You Can eat Rp 155.000/pax dan Meeting Package Rp 7,7 juta/30 pax.

“Rinra makassar harapan kita jadi tempat menikmati berbuka puasa, promo menginap Rp 879 ribu per malam

sudah termasuk paket sahur, takjil dua orang, fitness center. Diskon phinisi poin,” ujar Marko The Rinra Umay Adrizah.

Kemudian, Marcom Manager Hotel Dalton Makassar Audy Corneldy menyebutkan

tawaran Room Package Rp 425.000 per malam.

Kampung Ramadan Buffet Rp 98.000, per pax (Buy 10 get 1), Meeting Package Rp 105.000/pax untuk order 30 pax.

“Kami angkat tema gema Ramadan 2023. Ada promo kamar kami. Promo buka puasa termasuk sahur. Ada Varian menu 50, dengan harga Rp 99 ribu per pax,” ujarnya.

Selanjutnya, Hotel Almadera Makassar tawaran Room Package Rp 399.000 per malam. All You Can Eat Rp 99.000/pax.

Ada juga tawaran Gratis pengantaran untuk tamu-tamu yang ingin melaksanakan sholat tarawih di Masjid Terapung.

”Tahun lalu bisa 300 orang per hari, tahun ini pasti lebih atas lagi,” kata Marcom Manager Almadera Urfia.(rls)