Japelidi Edukasi Mahasiswa Makassar Perangi Hoaks Jelang Tahun Politik

MAKASSAR, UPEKS.co.id—- Puluhan mahasiswa membanjiri Convention Hall Fakultas Ilmu Pendidikan UNM Makassar, Senin 20 Maret 2023. Mereka ikut dalam kegiatan Workshop bertajuk “Building Youth Resilience and Participant during The Political Year”.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Jaringan Pegiat Literasi Digital Indonesia (Japelidi) dengan Konsulat Jendral Kedutaan Besar Amerika Serikat Surabaya.

Makassar menjadi kota ketiga setelah Bali dan Jogyakarta. Sesi kali ini hadir sebagai pemateri, Andi Fauziah Astrid S.Sos MSi, akademisi UIN Alauddin Makassar membawakan materi Which media should we trust.