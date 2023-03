Jaga Komitmen, Perkuat Kolaborasi untuk Kesejahteraan

KONTRIBUSI MUFG, DANAMON, DAN ADIRA FINANCE DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA

KOLABORASI PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon), PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance), dan MUFG Bank Ltd. (MUFG) menegaskan kembali komitmen grup untuk mendorong pertumbuhan ekosistem industri otomotif yang berkelanjutan di Indonesia melalui ajang tahunan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023.

LAPORAN: MAHATIR MAHBUB

Pada IIMS 2023, Danamon dan MUFG kembali menjadi official bank partner, sementara Adira Finance menjadi official multifinance partner. Langkah tersebut sejalan dengan tagline IIMS 2023 “Bringing Oppurtunity for Automotive Society Together” (Boost).

Melalui ajang ini pula, Danamon, Adira Finance dan MUFG menegaskan aspirasinya menjadi mitra perbankan pilihan industri otomotif, mendukung nasabah korporasi dari produsen besar hingga dealer kendaraan di seluruh Indonesia.

Sebagai bank transaksional, Danamon menyediakan layanan pinjaman, cash management, trade finance dan treasury, serta layanan ritel seperti kepemilikan kendaraan dan pembiayaan aftermarket otomotif melalui Adira Finance.

Direktur Utama Danamon, Yasushi Itagaki mengatakan bahwa industri otomotif sangat berperan penting dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Hal itu, pun sejalan dengan visi Danamon “Peduli dan Memberdayakan Jutaan Orang untuk Sejahtera”.

“Danamon bersama Adira Finance dan didukung oleh MUFG ingin menegaskan kembali dukungan kami untuk pemulihan ini serta pertumbuhan berkelanjutan selama bertahun-tahun ke depan dengan mendukung dan membantu ekosistem otomotif dan rantai pasokan keuangan Indonesia untuk tumbuh dan berkembang,” jelasnya.

Danamon, sebut Yasushi Itagaki, menyediakan berbagai solusi keuangan komprehensif yang dirancang untuk membantu nasabah mengendalikan kebutuhan dan tujuan keuangan mereka.

“Partisipasi kami di IIMS di tahun ini adalah bagian dari strategi. Kami menyampaikan apresiasi kepada Dyandra yang telah bermitra bersama kami untuk mewujudkan IIMS tahun ini, dan terima kasih kepada para nasabah yang mengunjungi IIMS selama pameran berlangsung karena telah menaruh kepercayaan kepada Danamon sebagai mitra perbankan pilihan mereka,” katanya.

Lebih jauh, Yasushi Itagaki membeberkan bahwa Bank Danamon mencatatkan kenaikan transaksi pembiayaan sebesar 31% selama IIMS 2023 berlangsung. Pertumbuhan terbesar berasal dari transaksi pembelian motor yang naik hampir dua kali lipat.

Tumbuhnya transaksi pembiayaan Kredit Pemilikan Mobil (KPM) Prima yang berasal dari nasabah Danamon hingga lebih dari 100%, menunjukkan besarnya antusias nasabah pada IIMS tahun ini. “Danamon bersama Adira Finance dan didukung oleh MUFG sebagai sebuah grup ingin menekankan kembali bahwa industri otomotif merupakan salah satu industri top priority,” ujar Yasushi Itagaki, Kamis (09/03/2023).

Bagi Danamon, kata Yasushi, kehadiran promo spesial pembelian tiket IIMS 2023 seharga Rp1,- dan berbagai penawaran menarik lainnya untuk transaksi menggunakan QRIS D-Bank PRO, kartu debit, serta kartu kredit/charge Danamon berhasil menarik antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat.

“Ramainya pengunjung tersebut turut membantu peningkatan kesadaran masyarakat mengenai berbagai produk dan layanan keuangan MUFG, Danamon, dan Adira Finance yang tersedia dari hulu ke hilir untuk memenuhi kebutuhan nasabah korporasi maupun individu,” katanya.

Yasushi Itagaki menjelaskan bahwa sinergi dengan MUFG dan Adira Finance adalah kunci diferensiasi Danamon. “Kami terus memanfaatkan kekuatan dan kapabilitas masing-masing entitas untuk menjadi bank lokal dengan kapabilitas global. Kami akan terus mengoptimalkan semangat bersama bersinergi untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi lagi ke depannya,” katanya.

Untuk lebih memperluas bisnis, Yasushi kembali bilang bahwa Danamon, dan Adira Finance, akan terus memanfaatkan investasi strategis yang dilakukan MUFG. “Di akhir tahun 2022, MUFG telah berinvestasi di Akulaku serta Home Kredit. Di mana Adira Finance juga ikut serta dalam investasi untuk yang dimaksud di Indonesia,” sebutnya.

Sementara itu, Dewa Made Susila selaku Direktur Utama PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. mengatakan kehadiran Adira Finance di IIMS 2023 sebagai Official Multifinance Partner untuk kali kedua. Hal itu, lanjut Dewa, merupakan pengalaman berharga dan sesuai dengan visi PT Adira Dinamika Multi Finance, yakni “Menciptakan Nilai Bersama untuk Meningkatkan Kesejahteraan”.

Menurut Dewa Made Susila, Adira Finance berkomitmen untuk terus menyediakan produk, program dan layanan pembiayaan otomotif dan non otomotif yang tepat sesuai kebutuhan konsumen dan calon konsumen.

“Terima kasih atas dukungan dan antusiasme dari para pengunjung, Sahabat komunitas dan Sahabat media yang datang ke booth-booth kami selama event. Semoga kolaborasi yang berkelanjutan antara Adira Finance dan Danamon serta didukung MUFG di perhelatan IIMS, dapat semakin memperkuat eksistensi kami sebagai perusahaan solusi keuangan terpercaya di Indonesia,” sambungnya.

Terus Berinvestasi dalam Pengembangan Teknologi dan Inovasi

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) bersama Adira Finance dan didukung MUFG sebagai grup akan terus berinvestasi dalam pengembangan teknologi dan inovasi di bidang keuangan guna memberikan dukungan terbaik bagi berbagai industri. Termasuk industri otomotif.

Hal tersebut tentunya untuk memastikan dapat terus memberikan inovasi dan solusi keuangan yang efektif bagi pelaku industri. Ketiganya juga melanjutkan partisipasi sebagai Official Bank Partner dan Official Multifinance Partner di IIMS Surabaya 2023, pada 31 Mei hingga 4 Juni 2023 dengan membawa berbagai penawaran menarik dan kompetitif.

Kazushige Nakajima, Executive Officer, Country Head of Indonesia, MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch, melihat ekonomi Indonesia menunjukkan prospek cerah dan pertumbuhan yang lebih baik di masa depan. Di mana industri otomotif merupakan salah satu pendukungnya.

Adapun MUFG Bank, sambung Kazushige Nakajima, secara aktif memainkan perannya dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. “Melalui partisipasi MUFG Bank bersama dengan mitra strategis lokal kami, Danamon dan Adira Finance, pada IIMS 2023, merupakan bukti nyata dari komitmen grup kami terhadap perkembangan industri otomotif di Indonesia,” ujarnya.

Kazushige berharap dapat memanfaatkan jaringan global dan kemampuan domestik untuk menjadi mitra keuangan yang terpercaya. “Kami percaya ke depannya, IIMS akan terus menjadi salah satu wadah pegiat industri otomotif untuk terus berkembang dan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” terangnya.

Diketahui, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah fokus untuk terus memacu kinerja industri otomotif nasional agar bisa lebih berdaya saing global. Apalagi, prospek bisnis industri otomotif di tanah air semakin cerah seiring dengan pertumbuhan penjualannya yang terus naik signifikan setiap tahun.

Termasuk upaya sejumlah produsen yang kian agresif menembus dan memperluas pasar ekspornya. “Selama produk otomotif kita bisa diterima oleh pasar internasional, berarti sudah punya daya saing tinggi. Contohnya kita telah ekspor mobil ke Australia, salah satu negara yang memiliki standar tinggi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Seremoni Ekspor Perdana Kendaraan Elektrifikasi Lokal Toyota dari Indonesia untuk Dunia, dikutip dari Kemenperin.go.id.

Menperin mengemukakan, kekuatan industri otomotif nasional saat ini di antaranya ditopang oleh 23 perusahaan yang memproduksi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan total kapasitas mencapai 2,35 juta unit per tahun.

“Penyerapan tenaga kerja langsung di industri otomotif nasional telah mencapai 38 ribu orang, serta penyerapan lebih dari 1,5 juta tenaga kerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut termasuk di sektor IKM bidang komponen,” sebutnya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan industri pembiayaan melanjutkan tren pertumbuhan positif pada tahun 2023 sebagaimana terjadi pada tahu 2022 lalu. Pertumbuhan terutama ditopang oleh sektor otomotif yang merupakan penopang utama industri pembiayaan Indonesia.

“Kami memperkirakan perusahaan pembiayaan masih akan tumbuh lagi di tahun 2023 mengingat kondisi perekonomian pasca pandemi ini masih tumbuh dengan baik dan semua sektor riil terutama otomotif itu sudah terlihat pertumbuhan yang lebih besar,” jelas Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono.

Menurut catatan OJK, hingga November 2022, nilai outstanding piutang pembiayaan tumbuh 12,96% yoy pada menjadi sebesar Rp409,5 triliun. Pertumbuhan tersebut didukung pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 32,8% yoy dan 23,1% yoy.

Profil risiko Perusahaan Pembiayaan masih terjaga dengan rasio non performing financing (NPF) tercatat turun menjadi sebesar 2,48% dibanding 2,54% pada Oktober 2022. “Perusahaan pembiayaan di Indonesia masih sanggup untuk memunuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat, baik melalui pinjaman dari bank, joint financing, channeling, obligasi maupun dukungan dana dari pemegang saham,” tutup Ogi Prastomiyono. (*)