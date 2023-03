FST UIN Alauddin Makassar Beri Piagam Penghargaan Mahasiswa Berprestasi

Sebagai informasi, Edysul Isdar memperoleh medali perunggu dalam Thailand Inventors’ Day and Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEX).

Event ini diselenggarakan oleh National Research Council of Thailand (NRCT) pada 2 hingga 6 Februari 2023 di Bangkok International Trade and Exhibition Center (BTEC) Bangkok

