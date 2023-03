Dukung Pebalap Honda, Astra Motor Sulsel Ajak Komunitas Nobar World Superbike

Makassar,Upeks.co.id— Astra Motor Sulawesi Selatan selaku Main Dealer dari SulSelBarTraBon, turut mendukung pebalap muda Astra Honda Racing Team dalam ajang gelaran balap World Superbike (WSBK) 2023 dan juga Mandalika Racing Series 2023.

Beragam bentuk dukungan penuh pun diberikan, seperti Rolling City bersama komunitas Honda, Nonton Bareng hingga Servis Kunjung AHASS yang dilaksanakan di Gori Artisan Coffee pada hari Minggu, 5 Maret 2023.

Diawali Sunday Morning Ride (Sunmori) pukul 10.00 WITA bersama komunitas Honda diantaranya yaitu CB150X Adventure Indonesia, Sulawesi CBR250RR Community, CBR Owner Community, HAI Makassar (ADV), ARC Makassar (ADV) dan Hantara MAKASSAR (ADV) dengan titik kumpul di Astra Motor Alauddin (Jl. Sultan Alauddin No. 57) dan berakhir di Gori Artisan Coffee (Jl. Muh Paleo 1 No. 11, Antang). Tak hanya itu, adanya Music Performances dan Stand Up Comedy juga menambah keseruan dari Nonton Bareng Internasional World Superbike (WSBK) 2023 dan juga Mandalika Racing Series 2023.

Region Head Astra Motor SulSelBarTraBon, Thamsir Sutriso mengatakan bahwa kegiatan Nonton Bareng yang dirangkaikan dengan Rolling City, Music Performance, Community Gathering, Fun Games dan Stand Up Comedy adalah bentuk dukungan yang dilakukan secara langsung untuk mendukung para pebalap HRC di WSBK dan juga pebalap Mandalika Racing Series.

“Beragam bentuk kegiatan ini diadakan untuk memberikan dukungan kepada Iker Lecuona dan Xavi Vierge pebalap Honda Racing di World Superbike dan juga Veda Ega Pratama, Reza Danica Ahrens, Herjun Atna Firdaus pebalap Astra Honda Racing Team di Mandalika Racing Series. Selain itu, kegiatan ini juga tentunya bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi antar komunitas Honda agar tetap berpadu dalam Satu Hati,” ujarnya.

Kegiatan yang diikuti oleh kurang lebih 50 orang dari berbagai komunitas Honda ini juga dilengkapi dengan Servis Kunjung AHASS. Servis kunjung ini turut serta untuk memberikan layanan kepada komunitas Honda dan juga pengguna sepeda motor Honda melalui pengecekan keamanan motor secara gratis (HSCS – Honda Safety Check Sheet).

Technical Service Department Nindyatama mengungkapkan bahwa Servis Kunjung AHASS ini bertujuan untuk memudahkan rekan-rekan komunitas Honda dan juga konsumen setia Honda dalam melakukan pemeriksaan rutin. “Servis Kunjung AHASS ini tentu dilakukan guna memberikan kemudahan kepada komunitas dan pelanggan setia Honda. Selain itu juga diharapkan agar pengendara sepeda motor Honda selalu memastikan kendaraannya dalam kondisi yang optimal dan prima. Karena hanya di Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) motor kesayanganmu diservis dengan sepenuh hati oleh mekanik yang ahli menggunakan spare parts yang asli,” katanya. (rls)