Dedikasi Tanpa Henti Yayasan WINGS Peduli untuk Negeri

WINGS Group Indonesia berdiri sejak 1945. Tahun 2023, perusahaan fast moving consumer goods ternama asli Indonesia ini telah berusia 75 tahun.

LAPORAN: MAHATIR MAHBUB

Sesuai filosofinya “the good things in life should be accessible for all”, WINGS Group Indonesia terus memperlihatkan dedikasinya untuk mewujudkan misinya menjadi perusahaan yang peduli dalam meningkatkan kualitas dan standar hidup masyarakat Indonesia.

Yayasan WINGS Peduli adalah salah satu dedikasi dari hati tanpa henti WINGS Group Indonesia untuk negeri. Terutama dalam bidang lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan tanggap bencana.

Yayasan WINGS Peduli berperan aktif memberikan sumbangsih pada komunitas sosialnya. Di bidang pendidikan, WINGS berpartisipasi membangun dan merenovasi sejumlah sekolah di Indonesia.

Di bidang kesehatan, WINGS Group Indonesia berkomitmen dalam membantu pemerintah mempercepat herd immunity dengan bekerjasama pihak swasta.

Tak hanya itu, sejak awal pandemi, WINGS Group Indonesia juga telah membantu menyumbangkan sejumlah kebutuhan seperti hand sanitizer, hand wash, cairan disinfektan, deterjen, shampoo, dan makanan pokok, serta alat bantu pernapasan (ventilator) dan alat pelindung diri (APD) yang sangat dibutuhkan tenaga medis yang disalurkan langsung melalui berbagai instansi di Indonesia.

WINGS Group Indonesia juga bekerja sama aktif dengan UNICEF Indonesia dalam membentuk perilaku hidup bersih sehat dan sanitasi baik bagi keluarga-keluarga di Indonesia. Dalam hal lingkungan yaitu penanganan sampah plastik.

Wings Group Indonesia melalui Yayasan Wings Peduli juga aktif turun tangan dalam pemulihan Cianjur. Memberikan bantuan bagi para korban gempa. Di antaranya, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan para pengungsi sejak gempa terjadi pertama kali pada 21 November 2022 lalu.

Bahkan untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran, Yayasan Wings Peduli mengoptimalkan jaringan distribusi bisnis yang dimiliki serta berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, di antaranya Pemerintah Jawa Barat melalui Jabar Bergerak dan berbagai pihak lainnya.

Sheila Kansil, Head of Corporate Communications and CSR Wings Group Indonesia, menyatakan pihaknya turut berduka cita bagi para korban gempa bumi di Cianjur. “Untuk mempercepat penanganan bagi para korban, kami langsung berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga, dan organisasi sejak informasi gempa kami dapatkan, untuk mendata kebutuhan para korban di tempat kejadian. Kami juga mengerahkan jaringan kami di distribution center di Cianjur agar produk bantuan bisa segera dikirimkan,” sebutnya.

Bantuan yang Yayasan Wings Peduli berikan untuk korban gempa bumi Cianjur adalah produk makanan dan minuman yang hadir dalam bentuk empat dapur umum portable yang akan bergerak setiap harinya menjangkau titik-titik pengungsian.

“Terdapat juga produk-produk esensial lainnya seperti popok bayi, pembalut, sabun mandi, deterjen dan berbagai produk lainnya dari Wings Group,” lanjutnya.

Terbaru, Yayasan WINGS Peduli pada 4 Maret 2023, secara cepat tanggap menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran Depo BBM (Bahan Bakar Minyak) di Plumpang, Jakarta Utara. Melalui kolaborasi bersama TNI dan Polri, Yayasan WINGS Peduli mendistribusikan sejumlah produk esensial dan mendirikan tenda makanan instan, yang nantinya akan disebar di beberapa titik pengungsian.

Tidak hanya itu, Yayasan WINGS Peduli juga berinisiatif mendirikan tenda makanan di posko pengungsian RPATRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) Rasela, Jakarta Utara yang telah menampung lebih dari 600 warga.

Upaya kolaboratif untuk meringankan beban korban pengungsi di Plumpang ini merupakan salah satu upaya Yayasan WINGS Peduli untuk mendukung pemulihan bencana yang terjadi. Hal ini sejalan dengan filosofi WINGS Group bahwa the good things in life should be accessible for all.

Upaya kolaboratif yang Yayasan WINGS Peduli lakukan bersama pemerintah ini mendapat berbagai apresiasi, termasuk Erick Thohir, Menteri BUMN, yang turut menyambangi tenda Yayasan WINGS Peduli di salah satu posko pengungsian.

Diganjar Penghargaan Pemerintah Lewat Kemensos

BANTUAN dan dedikasi yang dilakukan oleh Yayasan WINGS Peduli dalam menangani gempa bumi di Cianjur kembali mendapat penghargaan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Dalam serah terima yang berlangsung di Kantor Kemensos di Salemba, Jakarta Pusat, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, menyoroti kolaborasi pemerintah dengan Yayasan WINGS Peduli yang telah membantu penanganan gempa bumi yang terjadi pada 21 November 2022 lalu.

Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial RI menyampaikan kolaborasi bersama Yayasan WINGS Peduli telah terjalin sejak lama, tepatnya ketika dirinya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.

“Bantuan yang Yayasan WINGS Peduli berikan sudah kami rasakan sejak lama, termasuk bantuan produk untuk bencana Lombok dan Palu (2018), hingga fasilitas mobil cuci pakaian untuk bencana Semeru (2021) dan Cianjur baru-baru ini (2022). Semoga kerjasama ini bisa terus kita lanjutkan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terkena bencana,” tutupnya.

Penghargaan dari Kemensos RI ini diberikan kepada tiga pemain swasta dari berbagai latar belakang, dimana Yayasan WINGS Peduli menjadi satu-satunya korporasi yang bergerak di bidang fast moving consumer good.

Meriam Katombo, Perwakilan Yayasan WINGS Peduli yang menerima penghargaan pun menyambut baik apresiasi yang diberikan Kemensos RI atas dedikasi dan pelayanan yang diberikan kepada korban bencana.

Meriam mengatakan, sebagai perusahaan yang lahir dan tumbuh bersama masyarakat Indonesia, WINGS Group Indonesia turut merasakan kesedihan yang dialami para korban. Khususnya mereka yang telah kehilangan tempat tinggal hingga orang yang disayang.

“Untuk itu kami menyambut baik apresiasi ini dan berharap sinergi bersama pemerintah dapat terus terjalin dengan baik hingga di masa yang akan datang, agar penanganan bencana di negeri ini bisa dijalankan dengan lebih baik dan strategis,” paparnya.

Meriam Katombo menambahkan, sejak hari pertama gempa bumi terjadi, Yayasan WINGS Peduli telah secara sigap menyalurkan bantuan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, dalam bentuk produk-produk esensial, tenda makanan dan minuman, fasilitas bermain anak, hingga mobil cuci pakaian. (*)