DANA Mudahkan Akses Pembayaran Nontunai di 17 ribu Gerai Alfamart 

Makassar, Upeks.co.id -Aplikasi dompet digital DANA kini mengembangkan layanannya untuk dapat dinikmati oleh lebih banyak pengguna.

DANA menggandeng salah satu jaringan ritel terbesar di Indonesia, Alfamart dalam menyediakan opsi pembayaran tambahan ketika bertransaksi di lebih dari 17 ribu gerai Alfamart, serta opsi pembayaran secara online di Alfagift.

Vince Iswara, Chief Executive Officer DANA menyampaikan melalui kemitraan ini, masyarakat dapat menggunakan layanan DANA ketika berbelanja menggunakan kode QRIS, memberikan akses yang mudah untuk melakukan pembayaran nontunai.

Sehingga tentu DANA terus mengembangkan layanannya mulai dari menyediakan layanan cash in cash out, top up saldo, hingga tarik tunai pada gerai Alfamart di seluruh Indonesia. Opsi pembayaran nontunai yang ditawarkan DANA juga beragam, termasuk menggunakan saldo DANA maupun kartu kredit atau debit yang terdapat pada aplikasi DANA melalui Simpan Kartu,” pungkasnya.

“Sampai dengan hari ini, aplikasi DANA telah terintegrasi dengan lebih dari 17.000 gerai Alfamart yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami percaya kerjasama ini dapat membuka akses layanan keuangan yang lebih luas untuk masyarakat serta mempercepat adopsi penggunaan dompet digital untuk berbagai kebutuhan harian,” ujarnya.

Lanjut dia, jika DANA berkomitmen untuk terus mengembangkan fitur dan layanan pembayaran dan keuangan yang tersedia di aplikasi DANA, sehingga aplikasi DANA bisa dinikmati dan dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di berbagai kota di luar focus cities Indonesia.

“Berbekal ekosistem terbuka yang kami miliki, kami juga akan terus menjalin kerja sama lainnya untuk mengakselerasi literasi dan inklusi keuangan Indonesia,” kata Vince.

Marketing Director Alfamart, Ryan Alfons Kaloh, menambahkan kerja sama ini semakin melengkapi ragam opsi pembayaran bagi para konsumen Alfamart dan Alfagift.

“Kami menyambut positif kerja sama antara DANA dan Alfamart Alfagift yang bertujuan untuk menghadirkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bertransaksi bagi pelanggan Alfamart dan pengguna Alfagift, khususnya dengan ekosistem yang disediakan oleh DANA,” jelasnya.

Pembayaran belanja dengan QRIS CPM melalui aplikasi DANA ini melengkapi layananan transaksi top-up dan tarik tunai atau cash-in cash-out DANA telah tersedia di Alfamart sebelumnya.

“Tentu kerja sama ini makin memudahkan akses masyarakat bahkan hingga ke pelosok daerah untuk mulai akrab menggunakan metode pembayaran cashless, sehingga turut berkontribusi dalam mempercepat inklusi keuangan di Indonesia melalui digitalisasi ini,” tutup Ryan. (Mimi)