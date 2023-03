Bulog Gigit Jari, Pedagang Luar Borong Gabah Harga Mahal

BARRU.Upeks.co.id – Sejumlah wilayah di Kabupaten Barru mulai memasuki musim panen padi dengan gabah yang melimpah.

Harga gabah di tingkat petani saat ini di Barru naik jauh dari panen sebelumnya. Harganya mencapai Rp5.500 hingga Rp5.7000 serta Rp5.800 per kilogramnya yang dibeli oleh pedagang dari luar daerah seperti Pinrang dan Sidrap.

Tingginya harga gabah tidak menyurutkan pedagang dari luar daerah seperti Pinrang dan Sidrap untuk memborong gabah petani Barru tersebut. Setiap hari mobil truk pengangkut gabah dari luar daerah masuk ke Kabupaten Barru mengangkut gabah.

“Saya beli banyak gabah di Barru karena kualitas agak bagus dan harganya tentu kami sesuaikan,” ungkap Ali pedagang dari Sidrap.

Sementara itu, Kepala Gudang Bulog Madello, Muhammad Arsalan, Senin (20/03/2023) mengatakan pedagan luar masuk beli di Barru karena pengusaha Barru terbatas, sehingga tidak seberapa pembeliannya.

“Apalagi pedangan dari luar itu, bayar secara langsung kepada petani, tidak ada namanya berhutang, pedangan luar juga seperti Sidrap dan Pinrang berani tawarkan harga tinggi,” kata, Muhmas Arsalan.

Namun harga pembelian pemerintah sesuai keputusan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, nomor 62/Ks.03.03/K/3/2023 tentang fleksibilitas harga gabah atau beras dalam rangka penyelengadaan cadangan beras pemerintah.

“Harga Habah Kering Panen di Petani Rp5.000/kg per kilogram. Gabah Kering Giling di PenggilinganRp6.200/kg per kilogram, Gabah Kering Giling di gudang Perum Bulog Rp6.300/kg per kilogram dan Beras di gudang Perum Bulog Rp9.950/kg per kilogram,” katanya.

Menurut Muhammad Arsalan Bulog Madello Barru, siap menyerap gabah petani untuk memenuhi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Sementara itu kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru Ir Ahmad yang dikonfirmasi melalui telepon memgatakan harga gabah tingkat petani bervariasi ada Rp5.500 hingga Rp5.7000 serta Rp5.800 per kilogram. (Ama)