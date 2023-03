Budiman Saksikan Pelantikan DPC Apdesi dan Kukuhkan PPDI Lutim

LUTIM, UPEKS.co.id – Bupati Luwu Timur, H. Budiman menyaksikan pelantikan DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Mengukuhkan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Luwu Timur periode 2023 – 2025, Senin (06/03/2023).

Pelantikan yang dilakukan oleh Ketua APDESI Sulsel, Sri Rahayu Usmi tersebut terbilang unik, karena diselenggarakan di atas Kapal KMP Opudi yang sedang berjalan disekitaran Danau Matano, Kecamatan Nuha.

Ketua Pengurus DPC APDESI Luwu Timur yang dilantik dan dikukuhkan adalah Aswan Musa yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Balai Kembang, Kecamatan Mangkutana dan Ketua Pengurus PPDI, Azis Ibrahim yang juga menjabat Sekretaris Desa Lumbewe, Kecamatan Burau.

Bupati Budiman menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas terlaksananya kegiatan pelantikan pengurus APDESI dan PPDI Luwu Timur periode 2023-2025 yang memiliki keunikan sekaligus menginspirasi dalam melakukan kegiatan bersifat Out of the Box atau yang tidak umum.

“Seperti apa yang telah saya lakukan pada tahun pertama saya menjabat sebagai Bupati yaitu dengan melaunching city branding “Luwu Timur Inspiring”. Meskipun ada yang meragukan, tapi Alhamdulillah hingga hari ini masih berjalan bersama program-program pembangunan di Luwu Timur yang inspiratif,” ungkapnya.

Beliau juga mengatakan, dengan adanya APDESI dan PPDI merupakan kekuatan yang besar dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan program kesejahteraan masyarakat. Terutama dalam program Bantuan Khusus Keuangan (BKK) 1 milyar 1 desa yang tidak ditemui di tempat lain selain di Luwu Timur diluar dari program alokasi bantuan dana desa provinsi dan pusat.

“BKK itu belum termasuk Dana Pemberdayaan Desa sebesar 300 juta/desa untuk 38 desa dan proyek strategis bagi desa yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian, perikanan dan lain sebagainya. Pemerintah daerah juga akan terus mengusahakan pembiayaan seluruh potensi desa yang tertuang dalam RKPD dan Musrenbang Desa,” imbuhnya.

Bupati Budiman yang juga merupakan anak kepala desa kembali mengingatkan bahwasanya para kepala desa dan perangkat desa adalah satu kesatuan dalam bingkai perilaku dan pikiran dalam membangun Luwu Timur yang memiliki kekuatan keberagaman budaya dan agama.

Selain itu, orang nomor satu di Bumi Batara Guru ini juga menginginkan agar kedua organisasi tersebut terus solid melahirkan ide dan gagasan baru dalam mendorong kepentingan publik sesuai visi misi Luwu Timur Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya.

Usai menyaksikan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus APDESI dan PPDI Luwu Timur, Bupati Budiman juga melaunching program Water Station yang diinisiasi oleh Pemdes Sorowako dalam menggalakkan program Pemkab Lutim Peduli Lingkungan “Peduli ki Saya Jaga ki” yang menyediakan fasilitas air siap minum ditempat publik dan sarana olahraga agar membiasakan warga masyarakat sekitar untuk membawa tumbler dan mengurangi kebiasaan menggunakan air minum berkemasan plastik.

Turut hadir, perwakilan Forkopimda Luwu Timur, Ketua PPDI Sulsel, Taba Halilintar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Masdin, Perwakilan OPD, para Camat, Kepala Desa, perangkat desa se-Luwu Timur dan DPC APDESI, PPDI dari luar Luwu Timur. (ul/prokopim/ikp-humas/ kominfo-sp)