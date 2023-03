Ajang BCOMSS 2023, PLN Borong 5 Penghargaan Communications & Sustainability Dari Kementerian BUMN

Jakarta, Upeks.co.id — PT PLN (Persero) berhasil memborong lima penghargaan dalam ajang BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2023 yang diselenggarakan Kementerian BUMN di Jakarta, Kamis (9/3) malam. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi terhadap praktisi komunikasi dan program keberlanjutan perusahaan di lingkungan BUMN selama tahun 2022.

PLN memenangkan lima penghargaan dalam dua kategori yakni _Communication_ dan _Sustainability_. Pada kategori _Communication_, PLN terpilih menjadi _Favorite Corporate Communications of The Year_ yang didapatkan oleh Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL, Gregorius Adi Trianto. Selain itu PLN juga meraih Juara 2 atas nominasi _Internal Communications Implementation_ atas Transformasi _Holding Sub Holding_ PT PLN (Persero).

Sedangkan untuk kategori _Sustainability_, PLN mendapatkan _Gold Winner_ untuk TJSL _of the year_ yang diraih oleh Vice President TJSL Agus Yuswanta, _Creating Shared Value_ (CSV) melalui program _Electrifying Agriculture_, kemudian _Facilitator_ Rumah BUMN _of The Year_ didapatkan Agung Yudha selaku pengelola dari Rumah BUMN Jambi.

Menteri BUMN Erick Thohir dalam sambutannya mendorong perusahaan di lingkungan BUMN untuk menerapkan keterbukaan dan keberlanjutan. Karena itu, Erick mengapresiasi perusahaan yang telah menerapkan kedua prinsip tersebut dalam operasionalnya.

“Kita harus kontribusi kepada masyarakat, salah satunya yang saya _challenge_ di sini _sustainability_ berkelanjutan, seperti CSR program yang berkelanjutan agar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitar dan menjadi solusi,” ujar Erick.

Erick mengatakan, capaian prestasi yang diperoleh perusahaan-perusahaan BUMN saat ini harus menjadi pemacu semangat untuk lebih maju. Karena itu, dia mengajak seluruh insan BUMN berkolaborasi dan tidak berpuas diri guna mencapai kemajuan.

“Bagaimana kita harus bisa berkolaborasi dan saya harap jangan cepat berpuas diri,” kata Erick.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Menurut Darmawan, penghargaan yang diterima PLN dalam ajang BCOMSS Award ini merupakan hasil dari upaya PLN dalam memberikan informasi dengan baik dan dalam peningkatan kesejahteraan melalui program TJSL.

Setiap program TJSL yang dilakukan PLN diharapkan akan menciptakan _Creating Share Value_ (CSV) yang memberi manfaat atau nilai tambah kepada perusahaan, masyarakat dan juga lingkungan. Tujuannya adalah untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

”Penghargaan ini buah dari kerja keras bersama seluruh insan PLN. PLN berkomitmen akan terus mendukung perkembangan UMK, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui program TJSL,” kata Darmawan.

Darmawan menambahkan, penghargaan ini juga semakin memotivasi PLN untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi di sektor kelistrikan maupun melaksanakan tanggung jawab sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Penghargaan ini tidak membuat kami berpuas diri tetapi terus menjadi cambuk untuk kami meningkatkan layanan kepada masyarakat,” tutup Darmawan.(rls)