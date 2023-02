Tekan inflasi, Pemkab Gowa Gelar Pasar Murah

GOWA, UPEKS.co.id–Masyarakat Kabupaten Gowa terlihat antusias pada pelaksanaan Pasar Murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa di Halaman Kantor Bupati Gowa. Salah satu yang paling diburu oleh masyarakat adalah minyak goreng.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gowa yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kabupaten Gowa, Kamsina mengatakan, kegiatan tersebut sebagai upaya untuk menekan inflasi dan menjawab isu kelangkaan minyak goreng.

“Pasar murah ini tujuannya agar bagaimana menekan inflasi dan menangkal berita yang tersebar diluar tentang kelangkaan minyak goreng termasuk di Kabupaten Gowa,” ujarnya, Rabu (8/2).

Kamsina menyebutkan, pada pasar murah ini ada sebanyak 1.800 liter minyak goreng yang disiapkan oleh distributor. Kemudian terigu dan gula pasir masing-masing 500 kg, cabe besar 100 kg, cabe kecil, 50kg dan bawang merah 500 kg.

Lanjutnya, beberapa kebutuhan pokok yang ada pada pasar murah dibawah harga eceran yang ada di pasaran. Seperti minyak goreng dijual Rp 12.500,- sedangkan di pengecer Rp 14.000,- per liter, kemudian bawang merah yang harga Rp 25.000,- per kilo hanya dijual Rp 20.000,- per kilo.

Cabe kecil yang saat ini harga Rp 35.000,- per kilo, hanya dijual Rp 30.000,- per kilo. Cabe besar Rp 18.000,- per kilo dan pada pasar murah hanya dijual Rp 15.000,- per kilo.

“Alhamdulillah khusus untuk minyak goreng kita siapkan 150 dus dengan isi 12 botol, jadi total 1.800 botol/liter dan habis semua, ini kami batasi, setiap orang hanya bisa membeli 2 liter,” ujarnya.

Kamsina menambahkan, pasar murah akan terus dilakukan di semua kecamatan. Menurutnya, ini upaya Pemerintah Kabupaten Gowa untuk menghadirkan kebutuhan pokok di tengah-tengah masyarakat dengan harga yang lebih murah.

“Saya sampaikan ke Kabid Perdagangan untuk keliling ke 18 kecamatan mengadakan pasar murah. Kegiatan ini akan kami lanjutkan dengan menggandeng beberapa UMKM dan Bulog setiap minggu khususnya di Bulan Suci Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri,” tambahnya.

Sementara itu, salah seorang pembeli, Muhammad Yasin mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya pasar murah ini sangat membantu, karena dirinya bisa membeli minyak goreng dengan harga yang lebih murah.

“Terima kasih Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah melaksanakan pasar murah. Kegiatan ini sangat membantu ekonomi, apalagi beberapa bahan yang dijual memang sangat murah. Intinya kami sangat senang dan kalau bisa pasar murah tetap rutin diadakan,” harapnya.

Kegiatan pasar murah ini turut dihadiri Wakil Bupati Gowa, H Abd Rauf Malaganni dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Gowa, Mussaddiyah Rauf. (sofyan).