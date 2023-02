Silatnas II IKA SMAPAT Makassar akan Berlangsung di Malino

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Setelah sukses menggelar Silatnas Pertama tiga tahun lalu, kini IKA SMAN 4 Makassar atau IKA SMAPAT kembali menggelar Silatnas Kedua yang rencana akan dihelat pada tanggal 29 April 2023 di Kawasan Hutan Pinus, Malino kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Tak tanggung-tanggung sebanyak 4.000 alumnus Smapat Makassar yang berasal dari berbagai kota di Indonesia, siap menggemparkan kota Malino yang dijuluki sebagai kota Bunga.

“Menurut info bagian registrasi alumni, dari total 45 angkatan mulai dari angkatan 1975 hingga 2020. Sudah ada sekitar 518 alumnus yang sudah memesan jaket hoodie Silatnas. Pesanan jaket hoodie adalah tanda kesediaan untuk ikut hadir. Ini berarti kesediaan alumni untuk hadir sudah mencapai 13℅ dari target panpel sebanyak 4000 orang,” beber A. Jalil Aris, Ketua Pelaksana Silatnas Kedua, Selasa (28/2/2023).

Dengan mengusung tema acara “Tabur Kisah Tebar Kasih” Silatnas II diawali dengan berbagai kegiatan menuju puncak acara di Malino. Ada giat sosial donor darah, turnamen bulutangkis per angkatan, lomba karaoke, lomba domino, Ramadan buka bersama, lomba lagu religi, dan Sahur on The Road. Acara pra-Silatnas II dikemas dalam tajuk kegiatan “Road to Silatnas II.

“Sebelum ke Malino, kami awali kegiatan bertitel Road to Silatnas dengan kegiatan donor darah, lomba-lomba per angkatan, dan beberapa kegiatan di bulan Ramadan. Road to Silatnas ini bertujuan untuk menyemarakkan puncak acara sekaligus memberikan informasi seputar SILATNAS II di Malino nanti,” jelas Wahyu Munandar selaku Koordinator Acara Silatnas.

Silatnas II IKA SMAPAT Makassar akan dimeriahkan artis ibu kota dan grup band ternama yang ada di kota Makassar. Tidak sekedar acara hiburan saja, ada juga kegiatan sosial dengan memberikan sumbangan kepada pihak Masjid di lokasi pelaksanaan acara.

“Silatnas Kedua ini kami kemas dengan kegiatan santai, menghibur, membaur tanpa sekat, dan juga kegiatan bakti sosial baik di Makassar maupun di Malino nanti,” lanjut Wahyu.

Normawati Ridwan selaku Ketua Umum berharap agar seluruh alumnus SMAPAT Makassar bahu membahu mensukseskan dan menyemarakkan acara yang digelar sekali dalam 4 tahun periode kepengurusan IKA SMAPAT Makassar.

“Ayo kanda dan dindaku. Mari bersatu, singkirkan perbedaan, agar acara Silatnas Kedua ini bisa meriah dan berlangsung sukses,” pungkas Ketua Umum IKA SMAPAT Makassar.(*)