Semen Tonasa Raih Delapan Penghargaan K3 Tingkat Provinsi

Pangkep,Upeks.co.id– PT Semen Tonasa berhasil meraih delapan penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tingkat provinsi.

Kedelapan penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman pada Upacara Bulan K3 Nasional Tahun 2023 Tingkat Provinsi Sulsel di Auditorium Kantor Pusat PT Semen Tonasa, beberapa waktu lalu. Penghargaan tersebut meliputi tujuh penghargaan korporat dan satu penghargaan individu.

Penghargaan korporat yang diterima oleh perusahaan persemenan tertua di Indonesia Timur tersebut antara lain Penghargaan Kinerja Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Penghargaan Kinerja K3 Terbaik, Penghargaan Kepatuhan Norma Ketenagakerjaan, Penghargaan Zero Accident Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Penghargaan Penanggulangan dan Pencegahan (P2) Covid-19 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Penghargaan Penanggulangan dan Pencegahan (P2) HIV Aids Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, serta Penghargaan Pelayanan Kesehatan Kerja. Sedangkan penghargaan individu diperoleh Sjarifuddin Said, Manager SHE Pabrik Semen Tonasa, yang mendapatkan Penghargaan Personil K3 Terbaik.

Direktur Utama Semen Tonasa, Mufti Arimurti menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Sulsel, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas penghargaan tersebut.

“Penghargaan yang kita peroleh hari ini, merupakan bukti dan bentuk nyata komitmen manajemen beserta seluruh insan perusahaan, dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara konsisten dan berkelanjutan,” ucapnya.

Ari menambahkan, bahwa upaya penanaman budaya K3 di Semen Tonasa terus digiatkan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Berbagai kebijakan, prosedur, edukasi dan sosialisasi, hingga berbagai program serta lomba kreatif diinisiasi agar K3 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam segala aktivitas insan Semen Tonasa. Tidak hanya di lingkup perusahaan, namun upaya ini juga dikembangkan hingga ke level rumah tangga karyawan, perusahaan afiliasi, hingga ke sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Kesejahteraan Semen Tonasa

“Tak lupa, saya juga berterima kasih dan mengapresiasi seluruh karyawan atas pencapaian ini. Namun tentu saja, penghargaan ini jangan dijadikan tujuan akhir. Akan tetapi, harap dijadikan pelecut untuk semakin menjadikan K3 sebagai bagian dari kehidupan dan aktivitas keseharian kita semua,” pungkasnya.(rls)