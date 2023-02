Sekda Palopo Wakili Walikota Pimpin Apel Siaga Penutunan Stunting

PALOPO, Upeks.co.id — Sekretaris Daerah Palopo Drs. H. Firmanza DP, SH., M.Si mewakili Walikota Palopo menjadi Pembina Apel Siaga Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kota Palopo di Halaman Belakang Kantor Walikota Palopo, Jumat, 3 Februari 2023.

Dalam apel siaga percepatan penurunan stunting diawali dengan Penyerahan daftar orang tua asuh secara simbolis.

Beberapa hari terakhir Pemerintah Kota Palopo mengadakan pertemuan yang membahas tiga masalah, yaitu inflasi, Stunting, dan kemiskinan ekstrim. Untuk inflasi sudah ada beberapa rencana kedepan.

Untuk tingkat kemiskinan ekstrim kami sudah sampaikan data kepada para Camat untuk diteruskan kepada Lurah untuk melakukan pendataan kembali ke lapangan.

Penanganan stunting seperti yang kita telah laksanakan sebelumnya Tinggal dipermantap lagi agar hasilnya bisa lebih baik dari sebelumnya.

Kita bisa lihat data dari tahun 2022 terjadi penurunan, namun penurunan tersebut belum signifikan oleh karena itu ditahun 2023 kita melakukan lagi terobosan-terobosan supaya Stunting di Kota Palopo ini bisa menurun.

Pemerintah Kota Palopo menyampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat dan berharap apa yang sudah dilaksanakan selama ini sudah memperlihatkan hasil dan tentunya harus ditingkatkan lagi Sudah terjadi penurunan dan ini merupakan prestasi yang baik bagi kita semua.

Untuk penanganan stunting ini kita tadi sudah mengangkat bapak dan ibu asuh by name by address dimana ada 344 anak yang sudah dibagi habis kepada para Kepala OPD, Kepala Sekolah, begitupun untuk TNI dan Polri.

Tentunya kita harus bantu Camat dan Lurah untuk bagaimana anak-anak bisa keluar dari indikasi Stunting Diharapkan kasus Stunting di Kota Palopo bisa kita selesaikan dengan baik.

“Pekerjaan ataupun tugas-tugas kita dalam penanganan stunting adalah tugas kemanusiaan yang sangat mulia. Harapan bapak Walikota Mari kita bekerja sama dengan baik, Mari kita saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik sehingga implementasinya bisa dilaksanakan dengan baik.” Pesan Sekretaris Daerah Kota Palopo dalam amanah Pembina Apel.

Turut hadir unsur Forkopimda, Para Asisten dan Staf Ahli Setda Kota Palopo, Para Kepala OPD se-Kota Palopo, para Kabag Setda Kota Palopo, Para Camat dan Lurah se-Kota Palopo, dan peserta apel. (rls)