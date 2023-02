Prodi Akuntansi UIN Alauddin Jalin kerjasama dengan Manipal University College Malaysia

Makassar, Upeks– Program Studi (Prodi) Akuntansi FEBI UIN Alauddin Makassar menggandeng Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) melaksanakan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) secara kolektif dengan Manipal International University (MIU).

MIU ini merupakan sebuah perguruan tinggi yang berpusat di India dan memiliki cabang di beberapa negara seperti UEA dan Malaysia. Kegiatan ini dilakukan di Kampus MIU yang terletak di daerah Negeri Sembilan, Malaysia.

Dalam proses penandatangan MoU sendiri diwakili oleh Prof Dr Jason Fitzsimmons sebagai Vice Chancellor MIU sedangkan Prodi Akuntansi diwakili oleh Ketua Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) Pusat oleh Dr Ikhsan Lubis sebagai representasi rombongan perwakilan kampus dari Indonesia.

Hadir pula dalam kegiatan ini Dean of School of Management and Business Prof Dr Indra Devi Kandasamy dan Head of Accounting and Finance Department, Dr Azizah binti Saban serta sejumlah dosen dari MIU.

Dalam pemaparannya, Prof Indra Devi menjelaskan bahwa banyak hal yang bisa dilakukan antara MIU dengan Prodi Akuntansi UIN Alauddin di antaranya kolaborasi riset, pertukaran pelajar untuk program kampus merdeka, study tour industri di Malaysia, sharing dan diskusi kurikulum departmen akuntansi dan sebagainya.

Prodi Akuntansi sendiri diwakili oleh Dr Lince Bulutoding yang merupakan Sekretaris Prodi sekaligus perwakilan UIN Alauddin Makassar.

Sekadar diketahui kegiatan ini dihadiri oleh 150 wakil dosen prodi akuntansi dari 40 Universitas di Indonesia yang juga merupakan member ADAI, dimana masing-masing perwakilan juga ikut melakukan penandatanganan MoU. Kegiatan ini ditutup dengan pemberian cenderamata sekaligus foto bersama.