Mau Beli Tiket PLN Mobile Proliga 2023? Bisa Lewat Aplikasi PLN Mobile

Jakarta, Upeks.co.id – PT PLN (Persero) memberikan kemudahan bagi para pecinta olahraga bola voli untuk menyaksikan secara langsung PLN Mobile Proliga 2023. Para pecinta bola voli tak perlu repot-repot mengantre beli tiket ke loket, kini cukup lewat aplikasi PLN Mobile.

Putaran kedua PLN Mobile Proliga 2023 dimulai dari 9 Februari hingga 12 Februari 2023 bertempat di GOR Ken Arok, Malang.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan, PLN Mobile Proliga 2023 merupakan salah satu turnamen olahraga yang dinanti masyarakat. Oleh karena itu, PLN memberikan kemudahan melalui pemesanan tiket secara _online._

“Masyarakat yang hendak membeli tiket Proliga 2023 kini cukup lewat aplikasi. Tak perlu mengantre untuk membeli tiket,” kata Gregorius.

Tiket tersebut bisa dibeli melalui fitur _Marketplace_ di PLN Mobile. Adapun ketentuannya, tiket berlaku untuk satu hari pertandingan. Tiket yang tidak digunakan sesuai jadwal pertandingan dinyatakan hangus dan tidak bisa di _refund._

Tiket yang sudah dibeli akan dikirimkan ke email. Cara menggunakannya yakni, tunjukkan tiket yang sudah dikirim ke email tersebut kepada panitia.

Setelah itu, pembeli akan mendapatkan gelang sebagai tanda masuk lokasi pertandingan.

“Beli tiket Proliga 2023 sangat mudah lewat PLN Mobile. Jadi, segera beli tiketnya,” ujarnya.

Berikut jadwal pertandingan PLN Mobile Proliga 2023:

•Kamis, 9 Februari 2023

Pukul 12.00 WIB (Putri) Jakarta BIN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

Pukul 14.00 WIB (Putra) Bogor Lavani vs Surabaya BIN Samator

Pukul 16.00 WIB (Putri) Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Popsivo Polwan

Pukul 18.30 wib (Putra) Jakarta STIN BIN vs Jakarta BNI 46

•Jumat, 10 Februari 2023

Pukul 14.00 WIB (Putri) Bandung BJB Tandamata vs Jakarta Pertamina Fastron

Pukul 16.00 WIB (Putra) Palembang Bank Sumselbabel vs Jakarta Bhayangkara Presisi

Pukul 18.30 WIB (Putra) Bogor Lavani vs Jakarta STIN BIN

•Sabtu, 11 Februari 2023

Pukul 14.00 WIB (Putra) Kudus Sukun Badak vs Jakarta Pertamina Pertamax

Pukul 16.00 WIB (Putri) Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN

Pukul 18.30 WIB (Putra) Palembang Bank Sumselbabel vs Jakarta BNI 46

•Minggu, 12 Februari 2023

Pukul 12.00 WIB (Putra) Kudus Sukun Badak vs Surabaya BIN Samator

Pukul 14.00 WIB (Putra) Bogor Lavani vs Jakarta Pertamina Pertamax

Pukul 16.00 WIB (Putri) Jakarta Elektrik PLN vs Bandung BJB Tandamata

Pukul 18.30 WIB (Putra) Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta BNI 46.(rls)