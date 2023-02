Makan Malam Romantis di Swiss-Belinn Panakkukang Makassar

Makassar,Upeks.co.id— Dalam rangka menyambut hari kasih sayang yang jatuh pada tanggal 14 Februari, Swiss-Belinn Panakkukang Makassar yang merupakan midscale hotel yang berlokasi di Panakkukang Makassar ini siap memanjakan tamu yang datang spesial di hari kasih sayang dengan makan malam romantis yang bertemakan “Love Under The Sky“ di lantai 3 hotel dengan konsep outdoor, tim kulinari Swiss-Belinn Panakkukang Makassar akan menyajikan makan malam romantis dengan konsep hidangan set menu dan ditawarkan mulai dari Rp 298,000 net/pasangan.

Hidangan yang akan disajikan diantaranya petit salad, sup pumpkin, hidangan utama menu steak, hidangan penutup seperti tartufo, hingga spesial coklat praline dan setangkai bunga mawar yang akan melengkapi pengalaman makan malam romantis di bawah langit kota Makassar yang disajikan mulai pukul 19.00 – 21.00 WITA.

“Swiss-Belinn Panakkukang ingin memberikan sebuah pengalaman makan malam romantis dengan konsep love under the sky. Selain itu dengan kualitas makanan dan minuman yang tidak perlu diragukan lagi serta harga yang terjangkau dan kompetitif, kami yakin bahwa makan malam romantis Love Under The Sky ini akan diterima dan menjadi pilihan bagi masyarakat Makassar dan sekitarnya. “ Ujar Roheman selaku General Manager Swiss-Belinn Panakkukang Makassar.

Untuk melengkapi pengalaman makan malam tak terlupakan bersama Swiss-Belinn Panakkukang Makassar, rooftop lantai 3 akan memanjakan tamu yang datang dengan dekorasi khas Valentine, serta tidak ketinggalan penampilan dari accoustic band akan menjadi sesuatu yang sayang untuk dilewatkan.

Untuk reservasi Makan Malam romantis “ Love under the sky “, dapat langsung menghubungi Whatsapp di nomor +62 821-9500-7527 atau untuk informasi lebih lanjut mengenai promo-promo terbaru dari Swiss-Belinn Panakkukang Makassar, dapat mengunjungi official Instagram @swissbelinnpanakkukangmakassar kunjungi langsung website www.swiss-belhotel.com. (rls)