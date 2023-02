Live From the Arcade MaRI Suguhkan Penampilan Spesial Donnie Sibarani

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Mal Ratu Indah (MaRI) terus-menerus menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi pengunjung setianya melalui program-program inovatif.

Terbukti, MaRI kembali menyuguhkan program music showcase bertajuk Live from The Arcade, Senin, 27 Februari 2023, Arcade Mal Ratu Indah.

Kali kelima digelar, MaRI menghadirkan penampilan spesial artis ibu kota Donnie Sibarani, bersama musisi lokal Makassar yang sudah tak asing lagi, Wijaz Band.

Mantan vokalis band yang hits di era 2000-an ini, Ada Band, membawakan sepuluh lagu cinta yang membuai dan memukau para pengunjung. Delapan lagu populer Ada Band yang dibawakan oleh Donnie sukses menghibur dan membuat pengunjung bernyanyi bersama selama penampilannya.

Live From the Arcade merupakan music showcase dengan suguhan konsep yang unik dan nuansa yang berbeda. Hadir dengan konsep eksklusif dan mengedepankan kenyamanan pengunjung, Manajemen MaRI menyiapkan meja dan kursi khusus di sepanjang area Arcade sebanyak 75 meja dengan masing-masing maksimal 4 orang per meja.

Marketing & Communication Manager KALLA Property, Datu Primadona Husain mengatakan, program ini hadir sebagai bentuk dedikasi dan apresiasi MaRI kepada elemen-elemen yang membersamai perjalanan MaRI, tiada lain pengunjung setia dan seluruh tenant, juga para pegiat industri kreatif yang selalu mendukung berbagai program-program di Mal Ratu Indah.

“Live From the Arcade adalah inisiasi yang kami hadirkan bagi pengunjung bahwa MaRI tak hanya hadir sebagai pusat perbelanjaan, tetapi juga bisa sebagai pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerabat,” ungkap Ona, sapaan akrabnya.

Melalui event ini, lanjutnya, pengunjung bisa menikmati sajian musik dengan tenang, tidak berdesak-desakan, dan duduk tentunya. Tetap ada euphoria, namun lebih intimate.

“Jadi konsep yang disuguhkan memang eksklusif, tapi terbuka bagi siapapun,” katanya.

Ona juga menambahkan, Live From the Arcade ini merupakan salah satu upaya dan komitmen Mal Ratu Indah untuk selalu mendukung seluruh tenant baik dari segi promosi maupun penjualan. Tak hanya itu, ini juga merupakan bentuk dukungan bagi para pelaku industri kreatif khususnya di Kota Makassar.

Diketahui, Live From the Arcade sebelumnya telah mengundang dua artis ibu kota antara lain Fadly ‘Padi’ dan Pusakata. (Mit)