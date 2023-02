Labkommat UNM Gelar Pelatihan Akbar 2023

Makassar, Upeks.co.id — Pelatihan Akbar Laboratorium Komputer Matematika bertema “Develop Data Analysis Skills, and Show Your Quality with It” resmi digelar dan dibuka dengan dihadiri puluhan peserta dari kalangan pekerja dan mahasiswa. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar, Dr. Asdar, S.Pd., M.Pd. di Gedung Science Square Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada hari Jumat, 3 Februari 2023.

Ketua Panitia Pelatihan Akbar, Muh. Ihsan Abdullah mengungkapkan rasa syukur dan harapannya untuk pelatihan ini.

“Rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberi restu dan rahmat-Nya sehingga kita bisa melaksanakan pembukaan Pelatihan Akbar Analisis Data Statistik. Adapun, saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dari proses persiapan hingga pembukaan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar serta tidak terdapat kendala sampai hari terakhir nanti.”ungkapnya disela-sela pembukaan.

Dengan adanya kegiatan pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat menjadikannya wadah dalam menggali pengetahuan, serta mengasah dan mengembangkan kemampuan khususnya pada analisis data.

Hal ini sependapat dengan Koordinator Laboratorium Komputer Matematika, Muhammad Hidayatullah Dwi Putra, S.Pd..

“Analisis data menjadi salah satu kebutuhan penting baik dalam dunia akademik maupun dunia bisnis. Melihat kebutuhan akan kemampuan analisis data yang semakin urgent untuk saat ini, kami mengadakan pelatihan analisis data yang harapan saya peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menjadikan wadah dalam menggali pengetahuan, mengasah skill dan dapat meningkatkan kemampuan khususnya pada analisis data,” ujarnya.

Sedangkan itu, Ketua Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Dr. Asdar, S.Pd., M.Pd. mengapresiasi antusiasme para peserta dalam mengikuti kegiatan ini.

“Dibandingkan dengan pelatihan tahun-tahun sebelumnya, peserta tahun ini meningkat dan hal ini layak diacungi jempol. Melihat berbagai latar belakang yang dimiliki para peserta membuktikan bahwa analisis data ini tidak hanya digunakan dalam satu aspek saja, namun memiliki cangkupan yang luas. Para peserta yang hadir pada hari ini diharapkan menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya dalam mengasah ketrampilan karena para pemateri merupakan ahli dibidang tersebut” Jelasnya.

Kegiatan Pelatihan Akbar ini akan digelar selama tiga hari mulai pada 3 hingga 5 Februari 2023. Pada hari pertama kegiatan, Muhammad Rusdi, S.Pd., M.Pd. akan membawakan materi mengenai statistik deskriptif, asumsi klasik, dan statistik parametrik (analisis korelasi dan analisis regresi). Kemudian dilanjutkan oleh Aswar, S.Si. menjelaskan mengenai statistik parametrik (analisis komparasi, analisis jalur, analisis kluster), statistik non parametrik, dan uji kualitas instrumen pada hari kedua dan ketiga.(rls)