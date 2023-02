Kemenag Sulsel Utus Penyiar ke PKPAI di Palu

Makassar,Upeks.co.id— Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan mengutus tujuh orang penyiar, ke kegiatan Pembinaan Kompetensi Penyiar Agama Islam (PKPAI) di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini akan berlangsung 15-17 Februari 2023, di Hotel Best Western Plus Coco, Jl Basuki Rahmat No. 127 Palu, selain Sulsel hadir Provinsi Sulut, Sultra, Sulbar, dan Sulteng sebagai tuan rumah.

Kabid Penaiszawa Kanwil Kementerian Agama Sulsel, Dr. H. Abdul Gaffar, S.Ag, MA, didampingi Ketua Tim Kemitraan Umat Publikasi Dakwah dan HBI mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Kemeterain Agama Provinsi Sulteng No. B-1803/Kw.22.2/HM.01/01/2023, perihal Permintaan Peserta PKPAI Tahap 3.

‘’Ini merupakan kegiatan Ditpenais Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, kegiatan tahap ketiga bekerja sama dengan Kanwil Kemenag Sulteng,’’ jelasnya.

Adapun penyiar yang diutus adalah Apt. Alwiyah Nur Syarif, M.Si (Penyiar TVRI Makassar), Dwie Kartika Sari, SS, M.Pd (Penyiar RRI Makassar), Munawir (Penyiar Radio Sikumbang Makassar), Badauni AP (Penyiar Radio Suara Pangkep), Baldanur Baharuddin (Penyiar Radio Akidah Makassar), Andi Zul Saktriady Kaharuddin (Penyiar Radio Pemuda Makassar), Irmawati Hasyim S.Sos (Penyiar Radio Gowa) dan pendampng Dr. Nurdin, S.Ag, MHI.

Materi yang akan diikuti, Peran Strategi Penyiar Agama Islam dalam Upaya Memerangi Radikalisme dan Membumikan Moderasi Beragama (oleh Majelis Da’i Kebangsaan), Regulasi Penyiaran Program Siaran Agama (oleh KPI Pusat). Materi lainnya Speak Beyond Limitation, Know More Social Media, Content Creator, pemilihan MMA (Moderasi Milenial Agent. (***)