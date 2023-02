Indosat dan Huawei Tingkatkan Inovasi Bersama SRv6 untuk Dorong Transformasi Digital Indonesia  

MoU tersebut ditandatangani oleh Desmond Cheung, Chief Technology Officer IOH, dan Daniel Wu, Director of Huawei Indonesia IOH Account. Acara penandatanganan ini juga dihadiri oleh Vikram Sinha, President Director and CEO IOH, Gary Lu, President of Huawei’s Network Marketing and Solution Sales Department, Linda Cui, President of Hutchison Global Key Account Dept, dan Long, CEO of Huawei Indonesia Tech Investment.

Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Desmond Cheung, mengatakan, “Kerja sama antara IOH dan Huawei akan sangat mendorong perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Kami akan bekerja sama untuk menyediakan layanan jaringan berkualitas lebih tinggi dengan pengalaman pelanggan yang lebih baik melalui konvergensi jaringan IP, konvergensi arsitektur jaringan, dan pengoptimalan arsitektur jaringan. Ini juga akan membantu IOH memelopori transformasi digital cerdas dan menetapkan tolok ukur untuk ekonomi digital global.”

Sementara itu, Gary Lu dari Huawei menekankan bahwa pemimpin teknologi global itu akan terus berinovasi dan mendorong batas. Dengan teknologi terdepan dalam transportasi konvergensi IP cerdas dan pengalaman luas dalam komersialisasi, Huawei akan membantu IOH membuat terobosan dalam aplikasi SRv6 dan memberikan layanan komunikasi yang lebih beragam bagi pengguna lokal.

Pengembangan berbasis informasi mengarah pada pertumbuhan eksplosif aplikasi Internet di seluruh dunia. Dengan meningkatnya skala jaringan dan munculnya era cloud, semakin banyak layanan jaringan yang muncul. Pada gilirannya, layanan ini memberlakukan lebih banyak persyaratan pada jaringan. SRv6, sebagai protokol transport IP generasi berikutnya, terikat untuk memimpin pengembangan industri. Huawei berharap dapat bekerja sama dengan mitra industri dan memanfaatkan keunggulannya dalam inovasi teknologi SRv6 dan pengalaman penerapan SRv6 untuk memberdayakan berbagai industri dan memfasilitasi pengembangan ekonomi digital. Huawei siap mendukung IOH mengejar tujuannya untuk menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia dengan mempercepat transformasi digital bangsa.

Dengan visinya untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang paling disukai di Indonesia, IOH terus mendorong pertumbuhan baik di industri telekomunikasi maupun ekonomi digital Indonesia melalui kinerjanya yang solid pada tahun 2022, tahun pertama sejak merger. IOH (IDX:ISAT) telah bekerja dengan Huawei di berbagai bidang sejak 2005 dan mulai membangun jaringan transportasi konvergensi 5G-ready berbasis SRv6 pertama di kawasan Asia-Pasifik bersama dengan Huawei pada tahun 2020.

MWC Barcelona 2023 berlangsung dari 27 Februari hingga 2 Maret di Barcelona, Spanyol. Huawei memamerkan produk dan solusinya di stand 1H50 di Fira Gran Via Hall 1. Bersama dengan operator global, profesional industri, dan pemimpin opini, Huawei menyelami topik-topik seperti kesuksesan bisnis 5G, peluang 5,5G, pengembangan hijau, transformasi digital, dan visinya menggunakan cetak biru bisnis GUIDE untuk meletakkan dasar bagi 5,5G dan membangun kesuksesan 5G untuk kemakmuran yang lebih besar. (rls)