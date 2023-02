Dream Wedding Exhibition 2023 Resmi dibuka, Ada Diskon dan Grandprize Menginap di Phinisi Royal Suite

Makassar, Upeks.co.id — Dream Wedding Exhibition 2023 resmi di buka hari ini di Phinisi Point, Jumat (03/02/2023).

Dibuka langsung oleh CEO Phinisi Hospitality Indonesia, Anggiat Sinaga, CDO Phinisi Hospitality Indonesia, Andre Prasetyo Tanta dan Kadis Pariwisata SulSel, Asriady Sulaiman. Event ini rencana berlangsung hingga 5 Februari.

Junaidi Salam selaku General Manager The Rinra Makassar memaparkan bahwa pengunjung dapat menikmati pameran ataupun menikmati hiburan serta nikmati berbagai penawaran dan harga spesial.

“Nikmati berbagai penawaran dan harga spesial dari para vendor. Vendor wedding sebanyak 35 booth dan tenant food and beverage 15 booth. Kam sangat optimistis target transaksi yang bisa dibukukan senilai Rp 5 miliar.’‘ungkapnya

Marketing Communication Manager The Rinra Makassar, Umay Adrizah memaparkan bahwa banyak promo selama event ini berlangsung.

“DWE 2023 memberikan banyak penawaran menarik bagi calon pengantin berupa promo diskon dan setiap transaksi berkesempatan memenangkan grandprize menginap di Phinisi Royal Suite The Rinra seharga Rp 35juta per malamnya.”ungkapnya.

Selain itu, Umay menambahkan The Rinra Makassar juga menawarkan promo wedding package pada event ini.

“Wedding package The Rinra Makassar mulai dari Rp.88,000,000-nett/350 px ditambah special promo yaitu cashback hingga Rp Rp.12,000,000, ditambah voucher gratis menginap Deluxe Room hingga Phinisi Royal Suite Room dan special prize untuk tambahan kamarnya.”lanjutnya.

Seluruh unit dari Phinisi Hospitality yaitu Claro, Almadeera, Dalton dan The Rinra Makassar juga ambil bagian pada event ini dengan memberikan promo paket pernikahan dan special rate kamar.

Adapun wedding exhibitor pada event ini yaitu Prodia, Sharon EO, Dewepe, Noah Project, Koya, Illusion, Eleven, Repro, Ipro Wong Hang, Rakyat Taylor, Dua Dua Taylor LW Bridal, Haji Yunan, Ayu Gallery, Cinor, Hj Deva Gracia Décor, Tomepare, Delisha Décor, Bless, Esem, Jean Décor, El Mundo Décor, Rewind, Meraki Picture, wooden house, frame photobooth, Luxolite, Pagi hari, SmileUp, Chews, KingPhotobooth, Vable Photography, Rumah Pengantin Hajar, Santi Gotami Bridal, Tiffany, Lautan Berlian,

Dream Wedding Exhibition Rinra – Pipo mengadakan beberapa aktivitas dan lomba lomba menarik lainnya di dalam gelaran pameran ini diantaranya ada Flawless Makeup Workshop & Competition by Lisa Wijaya Makeup Artist, Talkshow Beauty with Eternal, Talkshow bersama Prodia, Talkshow bersama HARPI MELATI SULSEL, Workshop Sanggul & Da’dasa Bugis, Special Fashion Show by LW Bridal, Tari Kabaret dari Sharon Dancer, Wedding Singer by Lady Valeska, Lavenia Horas, & Ishal Paolai, dan masih banyak kejutan lainnya yang dibuat oleh team management Mall Phinisi Poin Makassar untuk Pengunjung Dream Wedding Exhibition dan Sahabat PIPO.(rls)