Alhamdulillah, Rumah Impian Bukan Lagi Khayalan

TRANSFORMASI BTN MEMBIAYAI RUMAH PADA SEGMEN LANJUTAN MBR

“Alhamduillah, pastinya adalah kata pertama yang saya ucapkan ketika saya akhirnya memiliki rumah sendiri. Sesuatu yang saya impikan sejak dulu, setelah berpindah-pindah tempat tinggal mengontrak,” Hastuti pelaku UMKM.

LAPORAN: MAHATIR MAHBUB

MAKASSAR

TIDAK dapat dipungkiri, memiliki rumah pribadi tentunya menjadi impian banyak orang. Meski, tidak semua orang bisa mencapainya. Seperti halnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR, khususnya yang bekerja di sektor informal.

Hambatan bagi pekerja informal dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan dari perbankan pada umumnya adalah karena alasan jadwal penghasilan yang tidak sesuai dengan jadwal cicilan. Kemudian tidak adanya rekam jejak kredit, tidak ada legalitas usaha, atau minimnya nilai aset yang dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman bisa diatasi.

Hastuti (40), salah satu pelaku UMKM yang akhirnya mendapatkan rumah impiannya melalui program KPR subsidi Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Ibu tiga anak yang menggeluti usaha kacang peyek dan kue kering ini menceritakan proses mendapatkan rumah subsidi di BTN Bumi Zarindah, Dusung Japing, Kelurahan Sunggumanai, Kecamatan Patallassang, Kabupaten Gowa.

Menurutnya, tidak ada yang sulit untuk mengakses rumah subsidi di Bank BTN. Terpenting adalah penghasilan harus jelas setiap bulannya. Hastuti akad kredit di Bank BTN, Jalan Perumnas Raya, Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

“Total uang muka atau down payment (DP) yang saya masukkan sekitar Rp16 juta. Kemudian cicilan per bulannya Rp802.000 flat (tidak mengikuti suku bunga),” paparnya.

Sebelum mendapatkan rumah subsidi, Hastuti mengaku rajin menghadiri pameran perumahan yang digelar di sejumlah mal maupun hotel di Kota Makassar. Itu pun hanya untuk mengoleksi brosur rumah.

“Saya dan suami kumpul brosur perumahan sambil berdoa semoga bisa juga punya rumah sendiri. Biasa sampai belasan brosur kami bawa ke rumah orangtua. Dan, Alhamdulillah, melalui Perumahan BTN Bumi Zarindah kami mendapatkan akses kredit rumah subsidi,” kisahnya.

Hal sama diutarakan Harjoko, pelaku usaha bengkel las di BTN Bumi Zarindah, Cluster D’Palma. Harjoko mengaku sekitar sepuluh tahun lebih mengontrak sebelum mendapatkan rumah subsidi dari Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

“Sekitar sepuluh tahunan saya ngontrak. Ya, bisa punya rumah sendiri tidak pernah ada dalam mimpi saya. Tidak tahu kalau mimpi anak dan istri saya yah,” katanya.

“Tapi, apapun itu, Bank BTN telah menjawab harapan kami masyarakat berpenghasilan rendah bisa tinggal di rumah sendiri. Porsesnya juga tidak rumit sampai akad,” sambung bapak beranak empat ini.

Untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah, pemerintah telah menghadirkan berbagai kebijakan dan program kemudahan dan atau bantuan pembiayaan perumahan. Antara lain program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP.

Selain itu, ada bantuan subsidi selisih bunga, subsidi bantuan uang muka, hingga program bantuan pembiayaan berbasis tabungan.

Komitmen Jadi The Best Mortgage Bank di ASEAN 2025

PT BANK Tabungan Negara (Persero) Tbk mendapatkan suntikan dana segar senilai total Rp4,13 triliun dari hasil penyelenggaraan Rights Issue dan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak diatur dalam undang-undang. Namun demikian, kondisi kesenjangan atau backlog antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat mencapai di atas 28 juta rumah.

“Jadi kita punya tanggung jawab untuk menjawab hak masyarakat. Tapi kalau masyarakat berhak, tidak berarti dapat gratis. Maka, kita perlu merangkai seluruh kebijakan, regulasi, dan instrumen agar masyarakat mampu untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak dan sehat,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja Nasional Bank BTN di Jakarta, Jumat (27/01).

Bank BTN merupakan institusi yang diciptakan untuk sebuah misi yang sangat jelas yaitu bagaimana menjawab tantangan sektor perumahan. Untuk mencapai cita-cita menjadi the best mortgage institution di ASEAN pada tahun 2025, Menkeu meminta Bank BTN untuk bekerja melebihi key performance indicator (KPI) yang ditetapkan.

“Saya berharap BTN bisa bersinergi dan memberi nilai tambah. BTN harus sehat, well governed, efisien, better manage, dan kompetitif. Itu baru Anda bisa memberikan nilai tambah,” kata Menkeu.

Menkeu mengatakan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada Bank BTN sebesar Rp2,5 triliun merupakan uang yang berasal dari rakyat Indonesia sehingga harus digunakan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Titip uangnya, titip masyarakat yang berharap dari BTN, titip atas nama negara dan masyarakat kepada Anda semuanya. Anda adalah BUMN jadi tidak bekerja sekedar cari untung. Bottom line keuangan tetap harus dijaga, tapi that’s not the only objective. Anda punya idealisme membangun Indonesia, mensejahterakan rakyat, terutama dari sisi sektor keuangan. Jalankan amanah itu dengan baik, istikamah, dan juga bisa dipercaya sehingga Anda akan betul-betul menjadi mortgage company yang terbaik di ASEAN dan akan membuat rakyat Indonesia dan Indonesia bangga kepada Anda semuanya,” ujar Menkeu.

Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan, Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo dan Wakil Komisaris Utama, Iqbal Latanro menandatangani Kontrak Kerja Manajemen tahun 2023 yang memasukan target-target dari KPI Rights Issue.

“Kami akan memastikan amanah yang telah diberikan akan kami laksanakan dengan penuh kesungguhan hingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata yaitu memiliki rumah dengan cepat, mudah dan murah,” kata Haru.

KPI Rights issue yang dimaksud Haru meliputi diantaranya peningkatan penyaluran KPR secara akumulatif dari tahun 2021-2024 menjadi 1,32 juta unit, peningkatan profitabilitas, perbaikan rasio permodalan, rasio kualitas kredit, peningkatan kontribusi dividen dan pajak untuk negara serta penciptaan inovasi bisnis.

Sementara untuk tahun 2023, Haru menilai terdapat sejumlah tantangan yang menghadang perekonomian dan bisnis perbankan, diantaranya ketatnya likuiditas dan kenaikan suku bunga acuan serta persaingan baik dari sisi suku bunga kredit maupun tabungan hingga tren transaksi digital yang menjadi prilaku baru nasabah.

Oleh sebab itu pada Rapat Kerja dengan tema Digital Disruption to Expand Mortgage and Beyond tersebut, Haru menegaskan perlunya transformasi digitalisasi bisnis yang diiringi dengan transformasi leadership.

“BTN berkomitmen untuk mengembangkan Digital Channel ekosistem yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi hunian. Saat ini Bank BTN telah memiliki BTN Property, BTN Property for Developers & BTN Smart Residence yang dapat memberikan kenyamanan bagi Nasabah mencari rumah yang diiinginkan sekaligus dapat memberikan jasa after sales kepada Nasabah. BTN menciptakan sebuah ecosystem perumahan yang dapat diakses hanya dalam genggaman tangan. pengembangan ini akan terus dilakukan sebagai bagian komitmen Bank BTN menjadi the best mortgage Bank in Southeast Asia 2025,” kata Haru.

Adapun target tahun 2023 Haru menjelaskan, diantaranya, kredit tumbuh sekitar 9%, sementara Dana Pihak Ketiga tumbuh sekitar 8 %, sementara laba bisa meningkat sekitar 8% serta NPL bisa ditekan di bawah 3%.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Komisaris Utama BTN, Iqbal Latanro menyampaikan pandangan agar BTN mampu menghadapi tantangan dan memaksimalkan potensi tahun 2023 antara lain, Bank BTN harus memperkuat muruah sebagai Bank Perumahan, peningkatan dana murah serta peningkatan fee based income atau pendapatan non bunga. “Selain itu dari sisi SDM, diperlukan peningkatan kompetensi pegawai, dan peningkatan budaya melayani nasabah serta meningkatkan leadership,” tutup Iqbal. (#)