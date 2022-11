Tim Operasi Pekat Polres Pelabuhan Amankan Ratusan Liter Ballo

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Tim Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) tahun 2022 Polres Pelabuhan Makassar, berhasil mengamankan ratusan liter minuman keras tradisional jenis Ballo di Jl Yos Sudarso Kecamatan Wajo Kota Makassar, Kamis (10/11/22) malam.

Pada saat Tim Operasi Pekat melakukan hunting wilayah, Selain minuman keras jenis ballo, polisi juga mengamankan pemuda yang membawa busur di Jl Barukang Raya Kecamatan Ujung Tanah.

Kasubsipenmas Sihumas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil menuturkan, dalam dua hari operasi Pekat Lipu selain mengamankan target operasi (TO) juga berhasil mengamankan non TO yakni beberapa pemuda yang sedang pesta miras.

“Kemudian para remaja tersebut diserahkan ke Satreskrim untuk proses selanjutnya,” tutur Adil. (Jay)