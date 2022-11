Program My Yamaha Motor Members, Berikan Berbagai Benefit Menarik

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Setelah sukses menghadirkan aplikasi My Yamaha Motor pada tahun 2020 lalu, Tahun ini Yamaha menambah program My Yamaha Motor Members.

Dyonisius Beti, Executive Vice President Director & COO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) menjelaskan, Yamaha Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan’kado’ kepada konsumen, mulai dari menghadirkan produk yang berkualitas, layanan purna jual serta program-program menarik.

“Dan salah satunya yang kami luncurkan hari ini adalah My Yamaha Motor Members. Dengan hadirnya program ini, konsumen setia Yamaha akan mendapatkan pengalaman yang berbeda dengan berbagai benefit menarik sesuai dengan level yang dicapai,” ujar Dyonisius.

“Melalui program ini juga, Yamaha ingin memberikan apresiasi dan terus menjalin hubungan baik dengan semua konsumen setia Yamaha. Ayo, segera bergabung dengan My Yamaha Motor Member, dan terus tingkatkan transaksi anda di Dealer Resmi Yamaha,” sambungnya.

Program My Yamaha Motor Members memberi keuntungan bagi seluruh konsumen Yamaha berupa pengumpulan poin dari setiap transaksi yang dilakukan konsumen pada dealer resmi Yamaha serta penggunaan aplikasi My Yamaha dan Y-Connect.

“Setiap poin yang dikumpulkan akan meningkatkan peringkat pengguna, serta memberikan keuntungan dan manfaat berdasakan posisi peringkat yang didapatkan. Untuk mengetahui jumlah poin dan manfaat tersebut dapat dilihat melalui pilihan Menu Member atau anggota pada Aplikasi My Yamaha Motor,” jelas Dyonisius

Jumlah poin yang dikumpulkan selama 1 (satu) tahun akan menentukan peringkat konsumen pada tahun selanjutnya. Jumlah poin akan kembali reset setiap awal tahun (1 Januari), namun Yamaha tetap memberikan keuntungan bagi konsumen dimana peringkat tidak berubah dari tahun sebelumnya (31 Desember) kecuali konsumen masih berada pada peringkat dasar atau awal (blue).

Cara mengikuti atau mendaftar My Yamaha Motor Members sangatlah mudah, bagi konsumen yang sudah memiliki aplikasi My Yamaha Motor maka konsumen akan secara otomatis bergabung dalam program My Yamaha Motor Members.

Namun bagi pengguna baru dapat mengunduh aplikasi My Yamaha Motor pada smartphone kemudian melakukan registrasi sesuai panduan.

“Program ini dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik pengguna maupun bukan pengguna motor Yamaha yang melakukan transaksi pada dealer resmi Yamaha,” tutupnya. (Mit)