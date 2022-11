Kalla Toyota Luncurkan Mobil Listrik Toyota All New bZ4X

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Di pameran Toyota Carnaval 2022 kali ini, Kalla Toyota dengan bangga meluncurkan Toyota All New bZ4X mobil listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) mass production pertama, untuk melengkapi pilihan teknologi elektrifikasi untuk masyarakat Sulawesi.

Chief Operation Officer Kalla Toyota, Robby Wijaya mengungkapkan, kehadiran Toyota All New bZ4X hadir untuk menjawab tantangan akan kendaraan listrik di kemudian hari.

Kata dia, sekaligus menjadi realisasi komitmen Kalla Toyota untuk menghadirkan solusi mobilitas ramah lingkungan yang lengkap bagi beragam kebutuhan masyarakat.

“Kami harap Toyota All New BZ4X bisa unggul dan menjadi kendaraan listrik unggulan dari Kalla Toyota,” ungkap Robby Wijaya.

“Komitmen Toyota terkait kendaraan elektrifikasi tidak lepas dari upaya mendukung penuh strategi pemerintah Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission di tahun 2060, yang juga sejalan dengan Toyota Environmental Challenge 2050 untuk mengurangi emisi karbon dalam berbagai aspek bisnis, termasuk produk dan teknologi,” pungkasnya.

Sejalan dengan komitmen Mobility for All, dengan melengkapi pilihan teknologi elektrifikasi yang sudah ada dengan All New bZ4X sebagai produk Battery EV Toyota pertama yang dipasarkan untuk pelanggan di Indonesia.

All New bZ4X merupakan salah satu bentuk realisasi visi Toyota dalam menghadirkan ever-better cars sebagai sarana mobilitas masyarakat yang bebas polusi dan ramah lingkungan.

Di Indonesia, Toyota telah menghadirkan produk elektrifikasi sejak tahun 2009 dan pilihan produk serta teknologinya pun terus bertambah.

Hingga kini, TAM secara total melalui Toyota dan Lexus memiliki 14 pilihan produk elektrifikasi, dengan teknologi Hybrid EV, Plug-In Hybrid EV, dan Battery EV. Selama lebih dari 1 dekade memasarkan produk elektrifikasi, TAM berhasil mencatat total penjualan 7,021 unit hingga tahun ini.

“All New bZ4X menjadi pionir Battery EV Toyota sekaligus melengkapi line up kendaraan elektrifikasi di Indonesia yang terdiri dari teknologi Hybrid EV, Plug-In Hybrid EV, dan Battery EV. Dengan ini, pelanggan bebas memilih kendaraan elektrifikasi Toyota yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sehingga membuka kesempatan bagi semua untuk bisa berkontribusi mengurangi emisi karbon sembari menjalankan mobilitasnya bersama teknologi kendaraan ramah lingkungan dari Toyota,” kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto. (Mit)