Ikuti Turnamen Sepakbola di Bulukumba, Ilham Azikin Harap Pemain Pererat Silaturahmi

BANTAENG,UPEKS.co.id— Bupati Bantaeng, Ilham Azikin bersama Bantaeng Old Star mengikuti Turnamen Sepakbola Amis Putra All Star Cup I 2022 di Lapangan Ponre, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Minggu (20/11).

Turnamen ini juga diikuti Amis Putra Football Club Bulukumba, Agung Putra Football Club, Karampuang Old Star Jalanjang, Pace Youth Football Club, Rilau Ale Old Star, Kompas FC Bantaeng, Bonbar All Stars, Gasiba Old Star Bulukumba, SPFC, dan Askab Selayar.

Ketua KONI Bantaeng, Lukman Harun mengatakan, turnamen tersebut bukan sekedar kompetisi semata. Kegiatan yang digelar setiap tahun tersebut juga bertujuan sebagai ajang silaturahmi pemain legend.

“Kegiatan ini digelar tiap tahun dengan tujuan sebagai ajang silaturahmi sesama pemain legend,” kata dia.

Sementara itu, Bupati Bantaeng, Ilham Azikin berharao kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh mantan pemain sepakbola.

“Semoga ini menjadi ruang silaturahmi, aktualisasi bagi pemain legend dan juga sebagai ajang hiburan bagi masyarakat,” kata dia.

Dia juga mengharapkan ketertiban dari para pemain dan penonton. Turnamen harus selesai dengan tentram dan damai.

“Kita berharap ketertiban keamanan diatas segala-galanya. Semoga kegiatan ini dapat selesai dengan tentram dan damai juga tidak terlepas dari para pemain dan penonton,” ujarnya. (Irwan Patra)