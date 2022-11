HIMA BISDIG UNM Gelar Digitalk Vol. II

Makassar, Upeks.co.id — Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital UNM menyelenggarakan DIGITALK VOL. II yang bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM Sul-Sel), Sabtu 19 November 2022.

Kegiatan dihadiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi UNM, Prof.Dr.H.Thamrin Tahir,M.Si. Dan Pembina HIMA Bisnis Digital, Muh Jamil.

Tak hanya dari internal kegiatan ini juga dihadiri Pengurus lembaga kemahasiswaan Fakultas Ekonomi, relawan untuk bentala dan media partner serta 5 kampus jurusan bisnis digital se-Kota Makassar yakni STIE Amkop, ITB Kalla, Universitas Dipa Makassar, Universitas Mega Rezky dan Universitas Negeri Makassar. Kegiatan ini disponsori oleh goro cafe, CV. Turatea Ibnu Pratama dan PT. Asera Property.

Digitalk Vol. II mengangkat tema ‘ Create and Grow Your Business In Digital Industry’. Tujuan dari Digitalk Vol. II untuk mengedukasi mahasiswa untuk berbisnis di era digital. Adapun pemateri dalam kegiatan ini yakni Abd. Rahman T selaku pemateri digital marketing dan Muh. Syahrul Ramadhan selaku pemateri bisnis.

” Jika ingin melakukan perubahan besar maka keinginan pun harus besar”. Pungkas Syahrul Ramadhan.

Ketua Umum HIMA Bisnis Digital UNM, Arif Kurniawan berharap mahasiswa dapat termotivasi menjadi entrepreneur.

” Saya berharap dengan adanya kegiatan ini mahasiswa bisa lebih melek akan dunia bisnis di era digital yang saat ini sudah berkembang dan kita ketahui bersama, mahasiswa merupakan pelopor inovasi dan kreativitas tanpa batas. Berbagai terobosan mahasiswa seringkali membawa angin segar untuk publik. Dengan kreativitas ini, tentu mahasiswa punya potensi yang besar untuk terjun ke dunia bisnis. Dari bidang makanan, fashion, hingga teknologi, mahasiswa punya kesempatan untuk menjadi pengusaha muda yang sukses” pungkasnya. (rls)