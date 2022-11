Fita Luncurkan CATCH, Platform Bantu Coach dengan Olahraga Lebih Efektif

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Aplikasi preventive health nomor satu di Indonesia, Fita, kembali menunjukkan inovasinya dalam membantu para Coach profesional dan pengguna mencapai tujuan kesehatan dengan meluncurkan platform Coach at the Center of Health (CATCH).

CATCH memudahkan para Coach untuk melihat health goals, memonitor progres latihan, memantau aktivitas kesehatan pengguna, sehingga dapat membantu para Coach meningkatkan kualitas layanan demi mencapai hasil yang optimal.

Dari sisi pengguna, CATCH akan membantu mereka mencapai target kesehatan melalui rancangan program yang dibuat secara personalized, program yang terukur, dan dukungan tambahan dari komunitas yang tergabung di Fita. Hadirnya CATCH diharapkan akan membantu penyebaran dan pemerataan akses preventive health di seluruh Indonesia.

Chief Executive Officer Fita, Reynazran Royono menyampaikan, Fita selalu berupaya untuk membantu pengguna mencapai kondisi kesehatan ideal mereka, termasuk menyediakan fasilitas yang akan memudahkan mereka dalam prosesnya.

Namun, kami juga menyadari pentingnya peran para Coach dalam menciptakan sebuah program yang tepat untuk membantu serta membimbing pengguna mencapai tujuan kesehatannya.

“Melalui CATCH, kami memberikan wadah bagi para Coach untuk membuat rancangan program secara lebih terstruktur, personalized, dan memungkinkan mereka untuk membimbing pengguna secara masif di waktu yang bersamaan,” ucapnya.

Selain menjadi platform yang menyediakan data management yang lengkap dan komprehensif, CATCH juga dapat memberikan tracking progress yang terukur sehingga para Coach akan lebih mudah mempelajari user behaviour sebagai dasar rekomendasi program yang tepat bagi setiap pengguna.

Dinobatkan sebagai top of mind brand di kategori preventive health di Indonesia, Saat ini, Fita memiliki lebih dari 500.000 pengguna aktif, dengan lebih dari 50 Coach bersertifikat, lebih dari 800 konten tutorial olahraga, dan lebih dari 200 resep makanan sehat.

Sedangkan dari sisi penjualan, tercatat pertumbuhan signifikan dengan kenaikan lima kali lipat dibandingkan periode tiga bulan terakhir, semakin mengukuhkan posisi Fita sebagai aplikasi preventive health nomor satu di Indonesia.

Pengguna dapat memilih satu dari tiga pilihan berlangganan Fita, yaitu: (1) Fita Freemium, dimana pengguna dapat mengakses berbagai pilihan program olahraga secara gratis, fitur daily health activities, pilihan kurasi konten kesehatan, serta berkonsultasi dengan Coach melalui fitur community chat; (2) Fita Premium, dengan keuntungan tambahan diskon katering sehat tanpa batas dan point multiplier; (3) Fita VIP dengan keuntungan Fita premium sekaligus sesi coaching one-on-one dengan Coach yang difasilitasi oleh platform CATCH yang telah dilengkapi dengan exercise plan.

Seluruh pilihan tersebut dapat dinikmati dengan biaya mulai dari Rp15 ribu. Sedangkan di sisi korporasi, Fita menyediakan layanan wellness dan health activation yang telah digunakan oleh beberapa perusahaan ternama di Indonesia untuk meningkatkan gaya hidup sehat karyawannya.

“Inovasi akan terus kami lakukan untuk memenuhi ekosistem kesehatan di Fita. Tidak hanya berfokus pada user oriented, kami juga bekerja berdampingan dengan para Coach untuk merumuskan fitur yang mereka butuhkan dalam membuat perencanaan program olahraga yang terstruktur dan yang terpenting based on user behavioral data. Selain untuk tracking progress, CATCH menjadi pusat pengolahan data yang dibutuhkan para Coach untuk membuat personalized program sehingga manfaat yang didapatkan pengguna akan jauh lebih optimal,” ujar Reynazran.

Lebih jauh, Reynazran mengungkapkan bahwa CATCH masih dalam pengembangan tahap awal dan kedepannya akan terus dilakukan pengembangan berkelanjutan agar CATCH bisa menjadi platform andalan bagi para Coach dalam membuat rancangan program kesehatan. dan pengguna untuk mewujudkan tujuan kesehatan mereka.

Saat ini, sudah lebih dari 3.500 pengguna yang tergabung di Fita VIP telah merasakan manfaat one on one coaching dengan program yang disusun menggunakan CATCH. Membidik pasar lebih luas, rekrutmen Coach akan dilakukan secara masif guna memfasilitasi lebih banyak kebutuhan pengguna.

Ketua Umum Asosiasi Kebugaran Indonesia (APKI) Jansen Ongko turut mengungkapkan apresiasinya terhadap Fita dalam membantu menyehatkan masyarakat Indonesia.

“Di tengah pergeseran minat olahraga yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi online training, penting adanya wadah untuk berinteraksi antara Coach dengan klien yang dibimbing. Melalui CATCH, saya harap praktisi kebugaran dapat lebih meningkatkan capabilitynya sehingga tercipta sumber daya yang baik. Selaras dengan misi APKI, saya mengapresiasi langkah Fita dalam mendukung industri kebugaran melalui berbagai inovasi yang dilakukan. Saya harap kedepannya kita bisa berdampingan untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya hidup sehat sehingga tercipta bangsa Indonesia yang bugar secara lebih merata,” pungkasnya.

Keuntungan platform CATCH juga dirasakan oleh banyak Professional Coach lainnya, salah satunya Relly Putri Indrasari. Sebagai ibu rumah tangga yang juga aktif mengajar kelas olahraga, Coach Relly merasa platform ini dapat memberdayakannya sebagai perempuan yang memiliki passion yang kuat di industri kebugaran.

“Dengan beragam fasilitas dan keuntungan yang dihadirkan oleh CATCH, saya tetap dapat mengejar passion saya mengajar secara online dan tetap memiliki waktu yang cukup untuk mengurus keluarga. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat empowering untuk saya,” ujar Coach Relly. (Mit)