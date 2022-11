BEI Bahas Perkembangan dan Filantropi Pasar Modal Syariah di Makassar

MAKASSAR, UPEKS.co.id– Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar workshop wartawan di Kota Makassar, Selasa (8/11/2022). Dalam workshop ini membahas perkembangan dan filantropi pasar modal syariah di Indonesia, termasuk di Sulsel.

Direktur BEI, Riza E Rustam mengatakan, workshop dengan wartawan di Kota Makassar ini menjadi ajang silaturahmi BEI dengan media, sekaligus menjadi ajang sosialisasi terkait perkembangan pasar modal, khususnya pasar modal syariah.

“Kami berharap media bisa membantu publikasi edukasi, sehingga diharapkan bisa ikut mendorong perkembangan pasar modal syariah di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pasar Modal Syariah, BEI, Irwan Abdallah menjelaskan, pasar modal syariah Indonesia merupakan pasar ritel yang berbasis digital, dan didukung oleh pemerintah.

“Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja pasar modal syariah mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Dalam 10 tahun terakhir investor syariah di Indonesia tumbuh 21.954%,” katanya.

Menurutnya, khusus untuk wilayah Sulawesi Selatan, perkembangan pasar modal syariah sudah cukup bagus. Dimana per Agustus 2022, Sulsel menempati urutan ke- 7 nasional dari sisi jumlah transaksi terbesar.

Ia menambahkan, sejauh ini BEI merupakan satu-satunya Bursa Efek di dunia yang mendapatkan penghargaan the Best Islamic Capital Market of the year 4 tahun berturut-turut. (eky)