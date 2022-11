Anak Mantan Mentan, Andi Amar Wisuda dengan IPK 3.92

MAKASSAR, Upeks.co.id — Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, anak mantan Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu wisudawan Universitas Hasanuddin hari ini Rabu (2/11/2022).

Amar Ma’ruf merupakan wisudawan dengan gelar Sarjana Ekonomi. Dia berhasil lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi yaitu 3,92.

Adapun judul skripsi “The Impact of Digital Marketing and Customer Relationship Management in Archieving Customer Loyalty (An Analytical Study of Unilever Makassar).

Tidak hanya itu dia sebelumnya telah meraih gelar Lc. Untuk diketahui gelar Lc merupakan singkatan dari License.

Gelar ini diberikan kepada lulusan universitas di kawasan Timur Tengah. Misalnya negara Mesir, Yaman, Pakistan, Sudan dan lainnya.

Bagi orang yang mempelajari bahasa Arab dan Syariah di kampus luar negeri dan Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta atau LPIA juga dapat gelar Lc.

Amar Ma’ruf juga diketahui saat ini tengah menempuh pendidikan di University of Queensland, Australia.

Masa pendidikannya diperkirakan akan selesai awal tahun 2023. Dia mengambil program double degree atau gelar sarjana gabungan.

Putra Founder Tiran Group itu juga diketahui seorang dengan kemampuan menguasai multibahasa. Amar mampu berbahasa Arab, Inggris dan Jepang.

Tidak hanya itu, dia juga dilaporkan tengah mempelajari bahasa Prancis. Hal ini dilakukan karena dia berencana untuk menempuh pendidikan di negara Prancis atau Amerika.

Adapun selanjutnya, Amar berencana kembali menempuh pendidikan di Prancis atau Amerika. [*]