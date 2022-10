Toyota Trust Catat Peningkatan Penjualan 10% di Bulan Oktober

Makassar, Upeks.co.id — Di bulan September 2022 lalu, pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM rupanya tidak mempengaruhi penjualan mobil bekas. Toyota Trust selaku lini bisni Kalla Toyota yang bergerak dalam jual beli kendaraan bekas (used car) mencatat kenaikan penjualan hingga 10% di bulan Oktober ini. Toyota Trust melihat tren penjualan mobil bekas saat ini mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya. Beragam segmen masyarakat masih menjadikan kendaraan roda empat sebagai alat transportasi utama sehari-hari, walaupun harga BBM mengalami kenaikan.

Idham Multazam selaku Used Car Manager Kalla Toyota mengungkapkan bahwa, di bulan Oktober ini Toyota Trust sukses menggelar pameran mobil bekas di Makassar, Palu dan Kendari. Pameran yang digelar selama lima hari lalu sukses meningkatkan penjualan Toyota Trust. Sepanjang periode pameran, Toyota Trust mencatat transaksi penjualan mobil bekas hingga 46 unit kendaraan di seluruh wilayah pameran.

“Permintaan mobil bekas dipengaruhi juga oleh tren penjualan new car yang juga mengalami peningkatan menjelang akhir tahun. Toyota Trust hadir melengkapi kebutuhan masyarakat akan kendaraan bekas berkualitas. Toyota Trust tersebar diseluruh wilayah penjualan Kalla Toyota meliputi Sulsel, Sulbar, Sulteng dan Sultra. Di bulan ini juga, Toyota Trust telah melakukan pengundian berhadiah grand prize motor benelli Panarea yang berhasil dimenangkan oleh pelanggan yang berasal dari Palu,” pungkasnya.

Toyota Trust di Bulan Oktober ini menghadirkan promo-promo terbaik. Bertajuk “Salebration” Toyota Trust menghadirkan program DP menarik untuk para calon pelanggan. Dengan DP mulai 10% dan angsuran mulai 2-jtaan untuk kendaraan tertentu pelanggan sudah bisa memiliki mobil bekas berkualitas dan bergaransi dari Toyota Trust. Bagi pelanggan yang melakukan transaksi dibulan Oktober ini akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah langsung berupa Voucher Potongan Service, Paket Car Care hingga Voucher Belanja.

Selain penjualan mobil bekas, Toyota Trust juga hadir untuk memudahkan pelanggan Kalla Toyota untuk memiliki mobil baru Toyota. Bagi pelanggan yang sudah memiliki mobil dirumah dan berencana untuk memiliki mobil baru Toyota bisa mengikuti program trade in atau tukar tambah. Toyota Trust menerima semua merek kendaraan dan semua tahun untuk ditukarkan ke mobil Baru Toyota.

Khusus Bulan Oktober ini, bagi pelanggan yang ingin menukarkan mobil lama ke mobil baru Toyota akan mendapatkan tambahan diskon mobil baru sebesar 5 juta rupiah. Diskon tersebut berlaku bagi pelanggan yang trade in ke mobil type Veloz, Avanza, Raize, Rush, Yaris, Innova & Fortuner 4×2. Proses trade in di Toyota Trust juga praktis, cepat, aman dan transparan sehingga pelanggan tidak perlu khawatir untuk melakukan trade in di Toyota Trust.(rls)