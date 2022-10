Roadshow  Digital Creative Entrepreneurs (DCE) 2.0 Di Kota Makassar, Telkomsel Tingkatkan Brand dan Digitalisasi Bisnis UMKM

Makassar, Upeks–Melanjutkan rangkaian pelaksanaan program Digital Creative Entrepreneurs, Telkomsel (DCE), Telkomsel menggelar Lokakarya Roadshow Digital Creative Entrepreneurs (DCE) 2.0 di Kota Makassar sebagai lokasi ke-empat penyelenggaraan setelah Batam, Batu dan Bandung, bertempat di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT – KUMKM) Sulawesi Selatan pada Kamis (20/10). Mengusung tema “Peningkatan Brand dan Digitalisasi Bisnis UMKM”, acara ini diikuti oleh lebih dari 50 peserta UMKM dan menghadirkan narasumber dari local heroes UMKM Kota Makassar, 99% Usahaku dan Telkomsel Orbit Representative, Content Creator dan Digital Marketing Consultant.

Vice President Area Account Management Telkomsel Samuel Pasaribu menjelaskan, “Digital Creative Entrepreneurs (DCE) 2.0 merupakan program lanjutan Corporate Social Responsibility Telkomsel yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia agar bisa lebih go digital serta dipersiapkan untuk memperkuat kreatifitas, kapabilitas dan kompetensi dari para pelaku UMKM di Indonesia. Tahun ini merupakan tahun kedua program DCE dan ini menjadi dasar kami memberikan 2.0 sebagai tanda kelanjutan dari program DCE yang berlangsung sebelumnya. Makna 2.0 juga memiliki makna bagi UMKM untuk lebih Go Digital dan meningkat bisnisnya dengan bekal kurikulum – kurikulum yang didapatkan.”

Diikuti oleh 50 UMKM yang terpilih dari Kota Makassar dan sekitarnya, Roadshow Lokakarya DCE 2.0 di Makassar ini merupakan rangkaian dari pengembangan kompetensi UMKM melalui beberapa materi pelatihan dan pengembangan digital yang diberikan oleh pemateri dan mentor ahli di bidang entrepreneurship digital. Kegiatan ini sekaligus mengenalkan pentingnya penetrasi para pelaku UMKM dalam mengoptimalkan platform digital untuk menarik perhatian target market dengan menyajikan konten yang kreatif dan menarik.

Menghadirkan pembicara Ayu Indah – Content Creator Makassar Founder @makassarbeautygram dan inspirasi dari Best of The Best DCE 2021 – UMKM Tangan Dia dari Kab. Gowa, Sulawesi Selatan yang menegaskan pentingnya digital mindset untuk mendorong kemajuan dan akselerasi pertumbuhan UMKM, terutama pada era dimana seluruh elemen industri dan masyarakat tengah menjalani transformasi digital.

Untuk mengikuti program DCE 2.0 ini, pelaku UMKM dapat mengunjungi media sosial instagram @dce_id atau situs www.dce.co.id untuk kemudian mendaftarkan data diri beserta profil bisnis secara lengkap. Adapun persyaratan yang dibutuhkan antara lain adalah warga negara Indonesia (WNI), memiliki bisnis, bukan reseller atau dropshipper maupun sejenisnya dan termasuk ke dalam 4 kategori industri di bidang kriya, busana, makanan dan minuman, serta kategori perawatan pribadi. Dalam pelaksanaannya DCE 2.0 akan memberikan beberapa tahapan di mana peserta akan mendapatkan kurikulum yang menitikberatkan pada pengembangan digital aset seperti sosial media optimizing, visual konten foto video product, copywriting untuk konten di digital, SEO optimization, dan juga E-commerce optimization.

Program DCE 2.0 juga membuka peluang melalui pemanfaatan ekosistem aset dan infrastruktur Telkomsel, seperti platform 99% Usahaku untuk menunjang pertumbuhan bisnis dan manajemen keuangan, MyAds sebagai solusi periklanan dan promosi digital UMKM, Kuncie yang dapat mengembangkan keahlian bisnis melalui edukasi digital, MAXstream sebagai online venue untuk menghelat aktivitas, Kantor Telkomsel Area sebagai penghimpun UMKM calon peserta potensial serta Telkomsel Orbit solusi internet rumah serba digital. Kemudian pada akhir program, DCE 2.0 akan menghadirkan sebuah pameran virtual yang juga sekaligus diadakan secara offline untuk mengangkat para UMKM binaan dan produk-produk unggulan mereka.

Telkomsel akan terus membuka peluang dengan menghadirkan beragam inisiatif yang dapat mendukung sektor UMKM dalam melewati berbagai tantangan, sehingga dapat terus menjadi penggerak roda ekonomi bangsa di berbagai kondisi, melalui pemanfaatan teknologi terkini. Kami harap DCE 2.0 dapat menjadi referensi akselerasi transformasi digital pada sektor UMKM di Indonesia, sekaligus menciptakan dampak nyata terhadap pemberdayaan UMKM dengan mencetak smart digitalpreneur yang cakap dan terampil dalam memanfaatkan perkembangan teknologi digital, melaju #BeyondCreativity dalam mengembangkan potensi bisnis mereka. UMKM bangkit, Indonesia maju!” pungkas Samuel.(rls)