PHI Group Hadirkan Berbagai Promo Akhir Tahun 2022-2023

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Menyambut pergantian tahun 2022 – 2023 seluruh unit bisnis dibawah naungan Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) mengggelar promo akhir tahun.

Diantaranya, The Rinra, Claro Makassar, Claro Kendari, Dalton, Almadera, serta Phinisi Point Makassar siap luncurkan paket promo akhir tahun dengan tema-tema yang meriah serta memberikan banyak benefit bagi para tamu.

Corporate Director of Sales & Marketing Phinisi Hospitality Indonesia, Ellen Tanti Martha Silaen mengatakan, dengan berbagai nuansa dekorasi yang berbeda, para pelanggan setia dari Phinisi Hospitality Group dapat menikmati suasana malam pergantian tahun bersama teman, kerabat dan keluarga.

“Tentunya acara yang meriah ini, diharapkan akan dibanjiri para tamu yang menginap ataupun yang hanya ingin menyantap makan malam, serta ikut dalam kemeriahan acara,” katanya.

Untuk The Rinra Makassar, DOSM The Rinra, Ari Priswidiastuti mengatakan, The Rinra Makassar mengangkat tema “STREET FASHION UNDERCOVER” dengan paket kamar deluxe mulai dari Rp3.999.000 net per malam.

“Paket kamar untuk dua malam juga ada, dengan harga Rp4.500.000 nett per dua malam. Untuk promo Room Early Bird Rp2.999.000 net per malam (deluxe Room), juga ada Additional Gala Dinner Rp600.000 net per pax,” ucapnya.

Marcom Manager Claro Makassar, Ricwan Wahyudi mengatakan, Claro Makassar mengangkat tema yaitu “Back To School”, untuk harga mulai dari Rp1.988.000 net per malam.

“Untuk paket kamar dua malam dengan harga Rp2.438.000 nett per dua malam. Promo Room Early Bird Rp1.788.000 net per malam (deluxe Room), Additional Gala Dinner Rp450.000 net per pax,” katanya.

Marcom Manager Dalton Makassar, Audy Corneldy mengatakan, untuk Dalton Makassar sendiri dengan tema “NINETY’S NITE’S“, harga paket kamar Superior Rp1.750.000 net per malam.

“Untuk paket kamar Deluxe Rp2.750.000 net per malam. Promo Room Special Pre Sale dimulai dengan harga Rp1.400.000 net per malam. Gala Dinner Rp250.000 net per orang,” ujarnya.

Kemudian, Marcom Executive Almadera Makassar, Urfia mengatakan, Almadera Makassar mengangkat tema yaitu “Sundanese Fiesta” dengan harga paket kamar Superior Rp1.500.000 net per malam, Gala Dinner Rp150.000 net per pax. Barbeque di Rooftop Rp 175.000 net per pax.

Sementara, Head of Event Phinisi Point Makassar, Tika mengatakan, kemeriahan akan dimulai dari November hingga Desember tema yang diangkat oeh dari PIPO Mall yakni “Vaya Viesta – Magically autumn with Christmas”.

Dikatakan, seluruh paket kamar sudah termasuk sarapan pagi serta Gala inner untuk dua orang dan tentunya ada puluhan hadiah menarik mulai dari barang elektronik hingga Motor serta Umroh. (Mit)