PB RHU Sulsel Bakal Gelar Turnamen Badminton Cup

MAKASSAR,UPEKS.co.id— PB RHU akan menggelar turnamen Badminton Cup yang rencananya akan diselenggarakan, pada Januari 2023 mendatang di Gelanggang Olahraga Badminton, Poltekkes Makassar, di Jl Tidung.

Ketua Panitia RHU Cup, Ary mengatakan, Badminton Cup yang akan digelar tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan minat olahraga kepada masyarakat khususnya Badminton.

“Kenapa kita adakan event ini, pertama untuk meningkatkan minat masyarakat tentang olahraga, khususnya Bulutangkis,” kata Ary saat ditemui, Selasa (18/10/22) malam.

Kedua, sebut Ary, pihaknya melihat semakin banyak kejadian-kejadian atau tindakan kriminal. Anak muda tidak terkontrol, misalnya kriminal dam narkoba.

“Maka dari itu, minat itu (olahraga) kita ingin bangkitkan kembali, kita ingin anak-anak muda sekarang mencintai olahraga. Salah satunya mengadakan turnamen ini,” sebutnya.

Peserta nantinya dibuka untuk masyarakat Sulsel. Di mana pihaknya menargetkan sebanyak 1.000-an peserta. Kategorinya itu usia dini, pemula, remaja, dewasa dan terbuka untuk umumlah

“Nantinya, peserta yang mendapatkan juara, akan diupayakan untuk dilakukan pengembangan bakat. Mulai dari usia dini. Bagaimana kemudian kita kembangkan agar bisa menjadi pemain profesional, ” ucapnya.

Adapun kategori Badminton Cup diatasnya, Kategori C : B/ C Under minus, C/C Under, G-/C. Kategori C Under : C Under/C Under Minus. Kategori D : D Plus/Non daftar

“Kategori Ganda Putri : B+/ Non daftar, B/C- dan C/C. Kategori Pembinaan : Usia Dini Tunggal PA/PI, Usia Anak Tunggal PA/PI dan Usia Pemula Tunggal PA/PI, ” bebernya.

Sementara itu, Ketua PB RHU Sulsel, Adnan Arsyad berharap turnamen Badminton Cup akak menghasilkan bibit-bibit muda yang bisa terus mengasah bakatnya hingga bisa menjadi pemain nasional.

“Kita akan lakukan pembinaan lanjutan nantinya. Muda-mudahan akan terlaksana dengan baik,” harapnya.

Untuk biaya pendaftaran sendiri, lanjut Adnan, untuk usia dini-remaja sekitar Rp150-200 ribu dan dewasa Rp300 ribu.

“Nantinya hadiah yang akan diperebutkan totalnya sekitar Rp100 juta. Jadi jangan sampai ketinggalan,” tutupnya. (Jay)