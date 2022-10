Kolaborasi dengan KPKSI, Animal Zone NIPAH PARK Jadi Ajang Pemersatu Pecinta Hewan Peliharaan

Makassar, Upeks.co.id — NIPAH PARK untuk pertama kalinya menggelar pameran hewan peliharaan lewat Animal Zone. Giat yang diinisiasi oleh NIPAH PARK ini berlangsung selama 2 hari, 29-30 September 2022 di Upper Ground Floor NIPAH PARK, Makassar.

Mengusung tema Furry-Hurry Fun Days, giat yang berkolaborasi dengan Komunitas Pecinta Kucing Seluruh Indonesia (KPKSI) turut menampilkan berbagai jenis hewan peliharaanm mulai dari kucing berbagai ras hingga reptil.

Marketing and Communication Manager KALLA Property, Datu Primadona Husain mengatakan giat ini sebagai ajang berkumpulnya para pengunjung dan pecinta hewan peliharaan di NIPAH PARK.

“Dan tentunya untuk mempertemukan para pecinta hewan dengan komunitas, profesional (dokter hewan), juga pelaku usaha. Selain menyenangkan para pecinta hewan peliharaan, mereka bisa saling berbagi ilmu dan pengalaman. Pastinya pengunjung bisa menikmati acara ini secara gratis,” ungkap Ona, sapaan akrabnya.

Ona juga menambahkan bahwa Animal Zone ini merupakan rangkaian kegiatan dan wujud atensi NIPAH PARK untuk memperingati Hari Hewan Sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Oktober 2022 lalu. Juga sebagai bentuk partisipasi aktif NIPAH PARK untuk menumbuhkan rasa peduli dan cinta terhadap hewan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Komunitas Pecinta Kucing Seluruh Indonesia (KPKSI), Rachmat Dini Mone mengatakan kegiatan ini setidaknya mampu memancing masyarakat yang peduli terhadap hewan untuk lebih mencintai.

“Beda peduli dan mencintai, kalau mencintai sudah pasti peduli. Kalau peduli belum tentu mencintai. Dengan adanya kegiatan yang diadakan oleh NIPAH bersama KPKSI akan membangkitkan semangat masyarakat untuk lebih mencintai hewan, tak hanya peduli, terutama hewan peliharaan, hewan kesayangan,” pungkasnya.

Pria yang akrab disapa Ninoe ini berharap baik dari pihak KPKSI maupun pihak NIPAH PARK dapat mencapai apa yang dituju melalui kegiatan ini.

“Kami berharap secara keseluruhan rangkaian kegiatan ini sukses dan dapat mencapai apa yang dituju. Semoga Animal Zone dan kegiatan serupa dapat berlangsung setiap tahun,” ungkap Ninoe.

Animal Zone juga mengajak beberapa klinik hewan dan pelaku usaha produk-produk hewani mulai dari makanan, vitamin, hingga perlengkapan kebutuhan hewan peliharaan untuk terlibat dalam gelaran ini. Diantaranya The One Pet Shop, Happy Cat, Me O, Coki Pet Shop, Cat Lovers, Aorta Pet Clinic, Mitra Reptil, Alatha Meong, Paws, dan TPFx. Tentunya kehadiran para pelaku usaha ini dapat menjadi pilihan para pemilik hewan peliharaan dalam memenuhi kebutuhan hewan kesayangan mereka.

Menariknya, Animal Zone juga menyediakan konsultasi gratis dengan dokter hewan klinik kerjasama serta Drh. Andi Hudri selaku penasehat KPKSI seputar kesehatan hewan peliharaan dan vaksin gratis untuk kucing.

Selain pameran hewan peliharaan, ada banyak kemeriahan lainnya yaitu Cat Beauty Contest yang merupakan puncak acara dan akan digelar di hari kedua, Minggu (30/10). Lomba adu cantik kucing ini diikuti oleh 25 kucing dengan berbagai ras seperti Himalaya, Persia, Persia Medium, Flatnose, Bengal, Mixdome, Peaknose, Domestik, dan Mixbreed. Dalam kontes ini, peserta berkesempatan mendapatkan hadiah total jutaan rupiah dan hadiah menarik lainnya.

Kucing-kucing yang mengikuti lomba dinilai oleh 3 juri yang kompeten dan memiliki kapasitas di bidangnya. Ketiga juri tersebut antara lain Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Drh. Nurlina Saking, M.Kes., MH., untuk kategori penilaian Kesehatan Hewan.

Turut serta sebagai juri untuk kategori penilaian Fashion, Adelya Nur Indahsari, Runner Up Duta Wisata Sulawesi Selatan 2022 dan Rachmat Dini Mone selaku Ketua Umum Komunitas Pecinta Kucing Seluruh Indonesia (KPKSI).

Tak hanya berkolaborasi dengan komunitas pecinta hewan peliharaan, NIPAH PARK juga menggandeng komunitas hobi untuk turut memeriahkan akhir pekan para pengunjung setia. Berkolaborasi dengan komunitas Roda Gembira, akan ada Halloween Costume Party, fun games, fashion show, dan fun rolling berkeliling area NIPAH PARK, Minggu (30/10).

Selain fun rolling, pengunjung juga bisa mengabadikan momen bersama di Self-Photo Studio berkolaborasi dengan Simfou, membuat aksesoris handmade, clay art, dan knitting stuff bersama komunitas Hora Craft dan Clayapan.

Ayah dan bunda juga tak perlu khawatir, selain menjadi ajang edukasi bagi anak-anak untuk lebih mengenal hewan, juga ada aktivitas seru lainnya seperti Paint Fun Party, Kids Painting on Canvas, Animal Face Painting, dan games seru bersama Bee Kids Creative Lab.

Lain dari pada itu, juga hadir komunitas hobi Peri yang memamerkan Paper Craft yang unik, live sketching oleh komunitas Makassar Sketchers, dan goodie bag menarik dari Tavi.(rls)