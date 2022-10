Kalla Toyota Sukses Gelar Toyota Expo 2022, Bukukan 552 SPK

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Kalla Toyota sukses menggelar Toyota Expo 2022 dengan membukukan 552 SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) selama lima hari, mulai 19 hingga 23 Oktober 2022 di atrium Mal Ratu Indah Makassar.

Toyota Expo 2022 merupakan salah satu wadah yang diberikan Kalla Toyota untuk memberi ruang kepada pelanggan yang ingin datang dan melihat langsung berbagai produk dan fitur, serta menginformasikan kesiapan Toyota untuk kendaraan electric vehicle kedepannya.

Marketing General Manager Kalla Toyota, Suliadin mengungkapkan, bahwa gelaran ini merupakan gelaran pameran terbesar yang Kalla Toyota gelar sepanjang tahun 2022 ini.

“Kalla Toyota sukses membukukan 552 pemesanan kendaraan baru dan 46 unit kendaraan used car yang terjual di sepanjang periode event Kalla Expo 2022. Kendaraan yang paling diminati pelanggan selama Toyota Expo 2022 diantaranya Toyota Rush, Calya, Avanza, Agya, Raize, Veloz dan Innova,” ungkapnya.

Kata dia, tercatat ribuan pelanggan yang hadir untuk melihat beragam kendaraan unggulan persembahan dari Kalla Toyota.

“Kalla Toyota hadir lengkap dengan seluruh produk dan layanannya yaitu Sales, After Sales dan Used Car. Sebanyak 15 unit kendaraan Toyota baru dan 10 unit mobil used car (mobil bekas) dengan kualitas terbaik dihadirkan di Toyota Expo 2022 ini,” katanya.

Sementara itu, gelaran Toyota Expo 2022 telah berakhir, namun pelanggan yang masih ingin mendapatkan program terbaik masih bisa didapatkan hingga akhir Oktober mendatang.

“Dapatkan promo cash lunak, spesial rate 2,17% hingga kemudahan tukar tambah dengan subsidi hingga Rp5 juta. Pelanggan juga masih berkesempatan mendapatkan voucher belanja senilai Rp3 juta untuk setiap pembelian unit tertentu,” pungkasnya. (Mit)