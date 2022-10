IKA SMP 6 Makassar Angkatan 2004 Gelar Reuni Pertama di Tokka Maros

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Perayaan reuni berlangsung penuh ceria dari para alumni. Senyuman tak pernah lepas kala bertemu dengan kawan lama.

Mengangkat tema “Your first reunion ever, unboxing transformation”, sekitar 100-an alumni melepas rindu di Tokka Tenarata Maros.



Diiringi lagu-lagu lawas, para alumni dengan asyik bernyanyi dan bermain outbound. Sebagian alumni lainnya juga memilih bercengkrama dan bercanda ria.

“Ini adalah puncak acara yg kita nanti-nantikan, selama 18 tahun semenjak kelulusan dari SMP 6 Makassar,” ujar Ketua Panitia Reuni, dr. Udin Shaputra Malik.

Dr.udin mengaku bersyukur acara ini bisa berlangsung meriah meski waktu persiapan sedikit.

“SMP 6 adalah salah satu sekolah kebanggaan Makassar yang telah menghasilkan pemimpin dan orang-orang sukses, dan reuni ada ajang bertemu dan memulai kolaborasi antar alumni,” sambut dr udin.

Saat ini, tercatat ada sekitar 352 alumni SMP 6 Makassar angkatan 2004.

Seluruh alumni itu tersebar di seluruh penjuru kota se-Indonesia.

“Hari ini ada alumni dari luar kota yang datang khusus untuk acara ini. Dibalik tema your first reunion ever, unboxing transformation,” kata dr.udin membeberkan cerita.

“Tema ini bermula dari keinginan bereuni di tahun 2020 tapi karena terkendala pandemi maka acara reuni IKA spensix tertunda,” jelas dr.udin.

Uniknya, acara ini dikemas apik dengan nuansa penuh nostalgia. Disamping itu acara ini juga dihadiri kepala SMP 6 Makassar, Dr Munir S.Ag M.Ag.

Munir menuturkan, Ikatan alumni sangat berperan penting dalam pengembangan sekolah.

“Alumni SMP 6 diharapkan dapat memberi pengembangan terhadap almamater dan diharapkan alumni angkatan 2004 menjadi pelopor terbentuknya ikatan alumni SMP 6 Makassar,” ujarnya.

“Usai reuni, alumni angkatan 2004 ini berkomitmen untuk terus berkegiatan di masyarakat dan insya Allah akan mengadakan reuni 2 dekade tahun 2024 mendatang di Bali,” jelas Ketua IKA SMP 6 Makassar,” Muh Alvin.

Tak ketinggalan, ada juga pembagian door prize bagi para alumni melalui games meriah outbound. (ris)