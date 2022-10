Four Points Makassar Kumpulkan Donasi Rp40 Juta untuk RTG 2022

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Sebanyak 800 peserta dari berbagai komunitas dan individual di berbagai daerah di Sulawesi turut meramaikan acara Road To Give (RTG) 2022, Minggu, (23/10/22).

Road To Give 2022 merupakan event lari sambil berdonasi yang rutin diadakan setiap tahun oleh seluruh property Marriott di Asia Pasifik.

General Manager Four Points by Sheraton Makasar, Jennifer Suryadi mengatakan, tahun 2022 ini, 57 hotel dan resor Marriott International di Indonesia termasuk Four Points by Sheraton Makasar bergabung menggalang dana.

“Tahun ini, Four Points By Sheraton Makassar melalui event Road To Give 2022 berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp40.000.000,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan ini bekerjasama dengan Yayasan Solar Chapter untuk menyalurkan donasi tersebut, guna membangun fasilitas air bersih berkelanjutan di salah satu desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni Desa Tafuli.

“Event Road To Give 2022 kali ini, berbeda dari tahun sebelumnya. Karena, ada hadiah berupa uang tunai buat tiga orang pelari tercepat,” ucapnya.

Ia merinci, masing-masing kategori pria dan wanita mendapatkan uang tunai Rp3 juta untuk juara 1, Rp2 juta untuk juara 2 dan Rp1 juta untuk juara 3, serta mendapatkan hadiah tambahan berupa goodie bag dan voucher menginap. Selain itu juga ada sejumlah doorprize menarik lainnya.

Dikatakan, event lari tahun ini menempuh jarak sejauh 10 Km dimana rutenya dimulai dari Hotel Four Points, lalu berakhir Kembali ke Jl. Andi Djemma tepatnya di Hotel Four Points By Sheraton Makassar. (Mit)