Dispopar ‘Nafas Tua Cup I’ Beri Penghormatan ke Suporter Arema Malang Yang Tewas

ENREKANG,UPEKS.co.id— Pasca tragedi yang terjadi di stadion Kanjuruhan Malang dan menyebabkan ratusan supporter Arema Malang tewas, Sabtu malam (1/10/2022), meninggalkan duka yang sangat mendalam di hati pencinta sepakbola tanah air.

Berbagai cara dilakukan untuk memberikan rasa simpati atau penghormatan atas peristiwa tersebut.

Di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Panitia turnamen sepakbola usia 40 tahun “Dispopar Nafas Tua Cup I” juga ikut memberikan penghormatan, Minggu (2/10/2022).

Sebelum kick off antara Tim Dikbud vs Tim Kecamatan Cendana dimulai, seluruh pemain, official, panitia dan penonton yang memadati Stadion Massenrempulu Enrekang mengheningkan cipta untuk supporter yang menjadi korban.

Para pemain dari empat tim yang melangsungkan pertandingan sore itu, yaitu Dikbud vs Tim Kecamatan Cendana dan Tim Kecamatan Baroko vs Tim Setda, juga mengenakan pita berwarna hitam di lengan sebagai bentuk penghormatan.

“Kami panitia pelaksana turnamen sepakbola Dispopar Nafas Tua Cup ikut merasakan duka yang sangat mendalam atas kejadian di Kanjuruhan. Semoga peristiwa seperti ini tidak terulang lagi,” ujar Ketua Panitia, Aswan Anjas.

Aswan Anjas pun mengharapkan agar pihak terkait mengusut tuntas peristiwa tersebut. Sementara, Turnamen Dispopar Nafas Tua Cup I Usia 40 tahun dilaksanakan mulai tanggal 26 September dan akan berakhir 13 Oktober 2022, di Stadion Massenrempulu.

Sebanyak 14 tim ambil bagian, dengan melibatkan instansi pemerintahan se Kabupaten Enrekang sebagai peserta. (Sry)