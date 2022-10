Dandim Safari Shalat Subuh di Masjid Nurul Ambiyah Dusun Bonto Mate’ne

BANTAENG,UPEKS.co.id— Rombongan Dandim 1410 Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos., tiba di Masjid Nurul Ambiyah Dusun Bonto Mate’ne Desa Layoa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng melaksanakan Safari Sholat Subuh sekaligus bersilaturahmi kepada para jamaah serta memberikan sedekah berupa sembako kepada anak yang beresiko stunting, Selasa (4/10).

Komandan Kodim asal Grobogan sejak resmi menjabat Dandim 1410 Bantaeng membuat program safari subuh sekaligus memberikan arahan dan ajakan kebaikan kepada jamaah.

Mengajak para Jamaah bersama-sama membaca surat Al-fatihah dan tak lupa mari kita mengirimkan Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, Rahmat karunia terbesar yang di berikan oleh Allah SWT kepada kita semua yakni dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW karna dengan adanya Nabi Muhammad SAW kita mengenal agama Islam, mengenal iman mengenal tentang sholat, mengenal Allah SWT dan kita dilahirkan sudah dalam keadaan memeluk agama Islam” ujarnya.

Salahsatu kelebihan ummat Nabi Muhammad SAW, dimana amalan-amalan yang biasa tetapi disisi Allah SWT mempunyai amalan yang tinggi nilai pahalanya salahsatu amal sholat Sunnah Qobliyah subuh pahalanya lebih besar dari pada dunia beserta isinya” ucapnya.

Ummat Nabi Muhammad SAW, bisa mendapatkan pahala Haji dan Umroh yakni salahsatu amalan sunnah Hadist At-Tarmizi Barangsiapa melaksanakan sholat Subuh berjamaah dimesjid kemudian berdiam diri didalam mesjid sampai terbit matahari lalu diakhiri sholat Sunnah 2 rakaat maka akan mendapatkan Pahala semisal Haji dan Umroh”.

Suatu Kisah bakti seorang anak terhadap ibunya dari Uwais al Qarni adalah senantiasa memenuhi keinginan ibunya. Sang ibu yang sudah tua sangat ingin sekali pergi haji. Padahal dengan kondisi ketika itu yang tak ada uang, Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang Ibu, Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar agar ibunya bisa berangkat ke Tanah Suci. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Banyak orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut.

Setelah 8 bulan berat Lembu Uwais telah mencapai 100 kilogram. Saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban berat. Dia pun menggendong sang Ibu dari Yaman ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, Di tanah suci, Uwais al Qarni dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan Thowaaf di Ka’bah. Di depan Ka’bah air mata sang Ibu tumpah. Uwais pun berdoa, “Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku.”

Disela-sela Safari Subuh Dandim 1410 Bantaeng memberi sedekah berupa sembako kepada anak yang beresiko stunting atas nama Sahira Binti Adi umur 3 tahun.

Salahsatu Warga yang ditemui atas nama Kr. Naing memberikan tanggapan terkait safari subuh Dandim 1410 Bantaeng “Ucapan terima kasih kepada Dandim 1410 Bantaeng beserta rombongan yang telah datang di Masjid Nurul Ambiyah, merupakan suatu kehormatan bagi Kami semua warga dan jamaah masjid, semoga kedatangan Bapak Dandim beserta rombongan menjadi inspirasi penyemangat bagi warga dalam hal beribadah di waktu subuh serta warga lebih banyak lagi bersholawat dengan penuh rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW” tuturnya.

Hadir dalam kegiatan safari subuh Danramil 1410-03/Tompobulu Kapten Inf Andi Amran, Babinsa ramil 1410-3 Sertu Lukman, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat serta jamaah yang hadir berkisar 40 orang. (Irwan Patra)