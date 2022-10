Dandim Bersama Rombongan Safari Subuh di Masjid Lailatul Qadri Dusun Kayu Loe

BANTAENG,UPEKS.co.id — Masjid Lailatul Qadri Dusun kayuloe Desa Kayuloe Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Jadi Tujuan safari subuh Dandim 1410 Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos., beserta Rombongan, Selasa (25/10).

Komandan Kodim asal Grobogan Jawa Tengah yang dikenal dikalangan masyarakat Bantaeng Religius, dihadapan para Jama’ah masjid mengajak untuk bersama-sama membaca surah Al-fatihah seraya berdo’a agar supaya Allah SWT senantiasa membukakan Qalbu kita semua untuk senantiasa bisa menerima ajakan kebaikan karena tidak ada pertolongan selain Allah SWT”.

Diawal arahan Dandim 1410 Bantaeng menyampaikan bahwa Perlu kita ketahui bahwa Rahmat yang sangat besar dan luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita yakni Rasullullah SAW karena beliaulah rahmat yang terbesar untuk kita semua karena berkat Nabi Muhammad SAW kita semua mengenal Islam, iman, mengetahui tentang sholat dan syariat yang lain” Ucapnya.

Arti nama Masjid Lailatul Qadri yang ada di Desa kayu loe adalah kita beribadah dimalam Hari pahala lebih besar Pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, umat Muslim berbondong-bondong mencari kebaikan dan pahala, salah satunya dengan menjalankan sholat Lailatul Qadar kita percaya, barangsiapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka akan mendapatkan keberkahan dan pahala sebanyak 1000 bulan”.

Mari senantiasa memperbanyak Sholat Sunnah Qolbiyah sebelum kita melaksanakan sholat subuh sholat Sunnah qolbiyah subuh dimana pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya”.

Pahala sholat subuh kita berada dalam jamin oleh Allah SWT Kalau ada yg memerangi atau menggangu maka itu menjadi urusan Allah SWT dan Pahalanya sama seperti sholat sepanjang malam.

Komandan Kodim selalu mengajak kepada para jama’ah untuk lebih mencintai Baginda Rasulullah Muhammad SAW, mengidolakannya, dengan melalui perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW yang pada akhirnya akan kembali kepada diri kita masing-masing, Mari kita lebih mengenal Rasulullah Muhammad SAW melalui sejarahnya, Rasulullah Muhammad SAW merupakan manusia biasa yang di utus oleh Allah SWT di permukaan bumi ini sebagai Rahmat bagi seluruh manusia, Jadi akhlak mulia/kebaikan manusia semua di miliki oleh Nabi Muhammad SAW”.

Suatu ketika ada seorang Arab Badui bertanya kepada Baginda Rasulullah SAW, kapan akan terjadi kiamat, Baginda Rasulullah SAW menjawab apa yang kamu sudah siapkan, Badui Arab menjawab Sholatku tidak banyak, puasaku tidak banyak dan sedekahku tidak banyak tapi aku cinta kepada Allah SWT dan Rasulullah”.

Salah seorang jamaah atas nama Dg Mantang Menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak Komandan Kodim sudah berkunjung ke Masjid kami, semoga masyarakat mengikuti arahan Bapak untuk senantiasa memperbanyak sholawat setiap hari” ucapnya.

Di sela-sela safari Subuh Dandim 1410 Bantaeng menyambangi orang tua anak yang beresiko Stunting atas nama Nadira Bin Rudi umur 1 tahun memberikan sedekah berupa sembako sebagai bentuk kepedulian Komandan Kodim 1410 Bantaeng.

Hadir dalam kegiatan safari subuh

Pjs Danramil 1410-02 Lettu inf Indar Jaya, Danunit Intel Letda Inf. Harpil, Babinsa ramil 1410-02 Serma Safaruddin J, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat serta Jama’ah yang hadir berkisar 25 orang. (Irwan Patra)