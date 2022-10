CEO Kalla Toyota Bersama Walikota Makassar dan Wakapolda Sulsel Resmi Membuka Pameran Toyota Expo 2022

Makassar, Upeks.co.id — Kalla Toyota secara resmi membuka gelaran Toyota Expo 2022 di atrium Mal Ratu Indah 19-23 Oktober 2022. Pembukaan Toyota Expo 2022 dihadiri langsung oleh management Kalla Toyota, diantaranya Hariyadi Kaimuddin selaku Chief Excecutive Officer Kalla Toyota, Robby Wijaya selaku Chief Operation Officer Kalla Toyota, Sjaiful Kasim selaku Chief Finance Officer Kalla Toyota. Tak hanya itu, sejumlah pejabat publik juga ikut hadir, diantaranya Kombes Pol. Budhi Haryanto, SIK, MH selaku Kapolrestabes Makassar, Brigjen. Pol. Chuzaini Patoppoi selaku Wakapolda Sulawesi Selatan dan Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto selaku Walikota Makassar.

Hariyadi Kaimuddin selaku Chief Excecutive Officer Kalla Toyota mengungkapkan dalam sambutannya, bahwa Kalla Toyota senantiasa memberikan yang terbaik bagi masyarakat dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik. Hal ini tentunya untuk mempermudah masyarakat memiliki mobil. “Kalla Toyota menampilkan Toyota C+Pod yang merupakan electric vehicle dari Kalla Toyota. Tak hanya itu, digelaran Toyota Expo juga ada begitu banyak unit kendaraan GR yang dihadirkan lebih dekat dengan masyarakat. Bagi pelanggan yang ingi melihat mobil bekas berkualitas, hadir juga pameran kendaraan Used Car,” pungkasnya.

Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto selaku Walikota Makassar memberikan sambutan, bahwa kebutuhan akan kendaraan listrik sudah menjadi perintah negara. “Saya kira Kalla Toyota menawarkan pasar baru yang menarik dengan menghadirkan mobil Toyota C+Pod. Tentunya ini merupakan gayung bersambut yang memberi tanda bahwa Makassar cukup responsive terhadap tren-tren baru yang menjadi tren dunia saat ini,” ungkanya.

Toyota Expo 2022 merupakan gelaran pameran otomotif terbesar yang menampilkan 15 kendaraan terbaik dari berbagai segmen dari Kalla Toyota, diantaranya electric vehicle zone, GR zone, family zone, commercial zone, hingga used car zone. Beragam program dan promo menarik akan Kalla Toyota hadirkan di gelaran kali ini, seperti lucky drip special discount dan spesial doorprize menarik bagi pelanggan setia Kalla Toyota. Tak hanya menampilkan kendaraan baru, gelaran Toyota Expo juga menghadirkan deretan unit kendaraan Used Car yang menambah semarak dari gelaran Toyota Expo. Sebagai upaya memulihkan perekonomian daerah, Kalla Toyota menghadirkan UMKM food and beverage, craft hingga fashion.(rls)