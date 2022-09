UMI Persiapkan Mahasiswa Ikuti Program IISMA 2023

Makassar, Upeks–Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Persiapkan Mahasiswa Ikuti Program IISMA.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Urusan Internasional UMI Makassar (KUI UMI). Kegiatan ini dilaksanakan via zoom meeting pada Sabtu, (24/9/2022).

Kegiatan ini dibuka Wakil Rektor V UMI Bidang Kerjasama dan Promosi, Prof Dr Ir H Muhammad Hattah Fattah, M.S. Dalam sambutannya, Prof Hattah Fattah mengatakan, sangat mengapresiasi acara yang diinisiasi KUI ini.

“Saya berharap kegiatan tidak hanya sampai disini, melainkan ada tindak lanjut dengan adanya mobilisasi mahasiswa, bukan saja mahasiswa asing yang datang ke UMI tetapi juga mahasiswa UMI dapat keluar sehingga horizon mahasiswa kita jadi lebih luas,” ujar mantan dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UMI dua periode ini.

Acara yang mengangkat tema Webinar Series on Opportunities of Study, Scholarships and IISMA ini dihadiri oleh 212 peserta yang berasal dari kalangan dosen dan mahasiswa, baik itu mahasiswa UMI maupun dari luar kampus UMI. Kepala KUI UMI Setyawati Yani PhD mengatakan, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan menjaring mahasiswa UMI yang berminat mengikuti program IISMA.

“Silahkan ke KUI UMI untuk menanyakan lebih lanjut, mencari informasi terkait IISMA. KUI UMI juga akan mempersiapkan pendampingan dan memberikan bantuan dalam hal persiapan Bahasa adik-adik mahasiswa,” kuncinya.

Webinar ini adalah serie 1 dari rangkaian webinar series Kantor Urusan Internasional UMI yang insya Allah akan dilaksanakan setiap minggu ketiga setiap bulannya sepanjang 2022. (*)