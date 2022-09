Stand Up Peddle Hadir Pertama Kali di Festival Salo Karajae 2022 

PAREPARE, UPEKS.co.id– Festival Salo Karajae 2022, event tahunan Pemerintah Kota Parepare, mengundang minat ribuan warga untuk datang menyaksikan penampilan perahu-perahu hias dari berbagai instansi Pemerintah dan BUMN yang ikut meramaikan festival tersebut.

Menariknya, untuk penyelenggaraan Salo Karajae tahun 2022 ini, terdapat even dan antraksi baru yang di tampilkan oleh Pemkot Parepare. Salah satunya lomba Stand Up Paddle (SUP), yang digelar di Sungai Sumpang selama dua hari. Sungai Sumpang juga menjadi tempat pusat pelaksanaan berbagai even Salo Karajae Parepare.

Festival tersebut secara langsung dibuka oleh Staf Ahli Kemenparekraf RI, Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi, R Kurleni Ukar, dengan memukul gong pada Selasa malam (27/9/2022). Setelah melakukan pemukulan gong, kemeriahan acara dilanjutkan dengan pesta kembang api, kemudian menampilkan aksi panggung artis Ibu Kota, Jaz Hayat.

Wali Kota Parepare, Taufan Pawe sendiri berharap, Festival Salo Karajae bisa terpilih sebagai event pariwisata nasional terbaik dari 100 kegiatan yang dinyatakan lolos oleh Kemenparekraf RI.

“Ini merupakan kebanggaan bagi kami terpilih menjadi salah satu event pariwisata nasional dan berkat kerja keras pemerintah dari tahun ke tahun menampilkan event yang luar biasa,” jelasnya.

Menurutnya, Festival Salo Karajae dalam dua periode ini cukup mampu untuk menggerakkan pemulihan ekonomi masyarakat. “Event ini mendorong pemulihan ekonomi, lokomotif ekonomi akan tumbuh dan pariwisata akan membawa angin segar dalam menggerakkan roda ekonomi Parepare,” jelasnya.

Sementara Pembina Stund Up Paddle Sulsel, H. Abd Malik Faisal berharap, even turnamen SUP yang pertama kali dilombakan pada ajang Festival Salo Karajae ini, bisa menjadi awal kebangkitan olahraga SUP di Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun even lomba SUP pada ajang festival ini, merupakan turnamen pertama yang di laksanakan di Sulawesi Selatan, dan langsung di ikut sebanyak 35 atlit SUP, yang dibagi dalam tiga kategori lomba seperti kelas expert, kelas amatir dan kelas terbuka.

“Apalagi olahraga ini nantinya akan dilombakan pada even Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang. Kota Parepare juga telah mencatat sejarah sebagai tempat untuk pertama kali pelaksanaan turnamen Stand Up Paddle di Sulawesi Selatan,” kata Malik Faisal.

Menurut pria yang juga atlit nasional ini, ke depan Festival Salo Karajae akan menjadi ajang bagi atlit layar dan selancar angin untuk uji coba menjelang pelaksanaan kejurnas dan pra-kualifikasi PON 2023 di Aceh dan Sumut.

Diketahui, pemenang lomba SUP pada Festival Salo Karajae Parepare 2022 ini masing-masing yakni pada kategori kelas expert, juara I Fauzi Malik, juara II Gilang, juara III Yusuf, juara IV Malfin, dan juara V yakni Natalia.

Sedangkan untuk Kelas Amatir, juara I yakni Malik Faisal, Taufik juara II, Takdir juara III, Basri juara IV, dan Rahmat juara V. Lalu untuk kategori kelas terbuka Prof Mansyur Natsir juara I, Suyuti Syarif juara II, Icha juara III, Ismail juara IV, Arjun juara V, dan Aco juara VI. (*)