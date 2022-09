KFC Indonesia Serahkan Donasi Bucket For Given dan Bucket For Good Kepada Yayasan 1.000 Guru

Jakarta,Upeks.co.id— PT Fast Food Indonesia, Tbk selaku pemegang waralaba KFC di Indonesia, secara resmi menyerahkan donasi kepada Yayasan 1.000 Guru yang akan digunakan untuk membantu pendidikan anak-anak pedalaman di Indonesia melalui pemberian sarapan bergizi dalam program Smart Centre.

Donasi tersebut merupakan hasil dari program Bucket For Given, Bucket For Good yang dijalankan KFC Indonesia untuk merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, pada 16-17 Agustus 2022 lalu. Selama dua hari itu, donasi yang terkumpul lebih dari Rp150 juta.

Yayasan 1.000 Guru yang digawangi oleh kaum muda yang peduli terhadap pendidikan anak-anak di pedalaman, telah menjalankan 45 Smart Centre Project di sejumlah provinsi. Sejak 2016, program tersebut telah menjangkau lebih dari 5.700 anak Indonesia dan melakukan dua kegiatan utama yaitu pemberian sarapan bergizi dan pemberian bantuan fasilitas pendidikan tambahan.

Selain itu, program Smart Centre yang didukung oleh KFC Indonesia ini juga telah membantu pembangunan beberapa mushola dan perpustakaan di berbagai sekolah di beberapa lokasi di Indonesia.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas antusiasme pelanggan setia KFC terhadap program Bucket For Given, Bucket For Good ini. Dalam dua hari saja terkumpul donasi lebih dari Rp 150 juta,” ucap Eric Leong, CEO PT Fast Food Indonesia, Tbk.

Menurut Eric, donasi tersebut ditujukan untuk memberikan sarapan bergizi bagi anak-anak pedalaman agar mereka dapat lebih bersemangat dan fokus dalam mengikuti pelajaran di sekolah.

“Kami berharap kerjasama yang telah berlangsung beberapa tahun ini serta program donasi yang kami galang, dapat membantu anak-anak pedalaman di Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Jemi Ngadiono selaku pengagas Yayasan 1.000 Guru menjelaskan, bahwa donasi yang dihimpun KFC Indonesia akan dialokasikan untuk pemberian makanan bergizi pada 15 sekolah di 7 provinsi yang menjangkau lebih dari 2.150 murid sekolah.

“Tahun ini adalah tahun keenam KFC Indonesia menjalankan komitmennya untuk mendukung program Smart Centre dan kami sangat mengapresiasi dukungan dari PT Fast Food Indonesia, Tbk yang menjalankan program donasi bagi pendidikan anak Indonesia di KFC Indonesia. Donasi ini akan sangat membantu anak-anak di pedalaman untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan juga tambahan makanan bergizi,” ucap Jemi. (rif)