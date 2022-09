Hadir di London Fashion Week, Wardah Serukan Kampanye #BeautyMovesYou Global Movement

Makassar,Upeks.co.id— Untuk mendukung industri kreatif tanah air, khususnya industri mode untuk go global. Wardah melalui kampanye #BeautyMovesYou Global Movement ingin memberikan lebih banyak kebermanfaatan untuk masyarakat dunia.

Diselenggarakan di 8 Northumberland Avenue, London, Wardah bersama Wearing Klamby mendapat giliran tampil di runway London Fashion Week 2022 pada tanggal 20 September 2022 pukul 21.00 waktu setempat.

Pada kolaborasi ini, Wardah memberikan tampilan makeup untuk melengkapi keseluruhan tampilan busana Wearing Klamby saat fashion show di London Fashion Week 2022.

Wardah percaya bahwa dengan berkolaborasi bersama Wearing Klamby untuk London Fashion Week 2022, dapat membawa nama industri kecantikan dan kreatif Indonesia ke kancah internasional serta dapat memberikan dampak dan kontribusi positif untuk masyarakat yang lebih luas.

Wardah Group Head, Findi Novia mengatakan Wardah berkomitmen untuk terus mendukung industri kreatif. Dan katanya, pihaknya terus mencari cara untuk dapat berkontribusi dalam memajukan industri kreatif Indonesia, khususnya industri mode ke kancah internasional.

“Kami sadar bahwa industri kecantikan dan industri mode saling bergantung satu sama lain. Maka dari itu, Wardah berkolaborasi bersama Wearing Klamby mendukung riasan wajah untuk melengkapi keseluruhan tampilan saat fashion show di London Fashion Week 2022,” pungkasnya.

Lanjut dia, kolaborasi ini tentunya masih menjadi salah ratu rangkaian dari kampanye yang kami gaungkan, yaitu #BeautyMovesYou global movement.

“Setelah sebelumnya sukses dalam Dubai Fashion Week 2021, kami yakin dengan kolaborasi yang kuat, brandmaupun pegiat industri kreatif tanah air mampu bersaing di panggung internasional dan dapat memberikan kontribusi positif baik dari sisi kreativitas maupun ekonomi,” imbuhnya.

Findi menerangkan bahwa di London Fashion Week 2022, Wardah menampilkan muse yang lebih inklusif, sejalan dengan kampanye #BeautyMovesYou. Wardah sadar bahwa setiap orang, khususnya wanita berhak untuk berkarya dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggapai impiannya.

“Wardah menampilkan model berkulit gelap serta model dengan bentuk tubuh curvy sebagai simbol dari nilai keberagaman dan inklusivitas,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Wardah juga membawa inspirasi makeup look terbaru untuk London Fashion Week 2022. Dengan berkolaborasi bersama Nanath Nadia, MUA founder of Naire Wedding Project, Wardah memperkenalkan 6 (enam) makeup look terbaru, yaitu Winged White Liner, Soft Smokey Brown, Rose Gold Pearl, Intense Blush, Classic Foxy, dan Monroe Vibes.

“Masing-masing makeup look yang dihadirkan dalam London Fashion Week 2022 ini tentunya juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan wanita Indonesia sehingga dapat diaplikasikan tidak hanya untuk London Fashion Week 2022, tetapi juga dapat diaplikasikan untuk daily makeup maupun acara spesial,” pungkasnya.

Menariknya lagi, makeup look dengan tema Fall Breeze and Autumn Leaves ini juga masuk kedalam London Fashion Week Spring/Summer 2023 dengan kategori The Best Hair and Makeup Looks of the Season dari Allure, media publikasi global terkemuka dalam jurnalisme kecantikan. (Mimi)