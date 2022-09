Four Point by Sheraton Anniversary Ke 7, IMB Semua Dijalani dengan Suka

MAKASSAR, UPEKS.co,id — Four Point By Sheraton Hotel anniversary yang ke 7 tahun dengan mengangkat tema “Rebound Higher” Rabu (7/09/2022).

Owner Four Point By Sheraton Hotel Idris Manggabarani menuturkan Four Point By Sheraton hotel telah memasuki tahun ke 7 tahun merupakan waktu cukup panjang dan segala suka maupun duka telah dijalani.

“Hari ini merupakan luar biasa karena suka dan suka telah kita jalani di Four Point by Sheraton Hotel, dan ini merupakan motivasi kedepannya lebih baik,” ungkap Idris.

Ia mengatakan apa yang telah dilakukan seluruh pihaknya di Four Point by Sheraton Hotel merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa.

“Masalah yang kita hadapi merupakan motivasi dan pelajaran berharga yang dititipkan Tuhan untuk rebound higher dan pelajaran hidup menuju kearah yang lebih baik, dan paling penting adalah menghargai satu sama lain,” tandasnya.

Katanya Idris, setiap insan manusia harus saling menghargai, apapun tugas yang diberikan kepadanya dan amanah yang diberikan dilakukan senang hati,

“Seluruh karyawan Four Point by Sheraton Hotel dapat bekerja hingga saat ini semuanya butuh proses, ada proses yang harus dijalani dengan strong dan ada yang mudah,” ungkapnya. (aca).