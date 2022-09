Dandim Ingatkan Senantiasa Bershalawat

BANTAENG,UPEKS.co.id— Sebanyak 26 Personel Kodim 1410 Bantaeng Melaksanakan Sholat subuh berjamaah di Musholla Ar Rochani Kompleks Rumah Jabatan Jalan Raya Lanto Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Senin (26/9).

Sholat subuh berjamaah ini bagi personel Kodim yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bantaeng, dilaksanakan tiap hari Senin dan Kamis di sela-sela kegiatan safari subuh Dandim 1410 Bantaeng ke Desa-desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Bantaeng, kegiatan tersebut merupakan program unggulan Komandan Kodim dalam hal pembinaan mental Prajurit.

Komandan Kodim asal Grobogan ini sejak resmi menjabat membuat progam unggulan yakni dengan melaksanakan safari subuh sekaligus sholat subuh berjamaah dengan warga Bantaeng dan setiap selesai sholat subuh selalu memberikan pencerahan serta arahan sekaligus ajakan kebaikan.

Diawal arahan Dandim 1410 Bantaeng menyampaikan bahwa Perlu kita ketahui bahwa Rahmat yang sangat besar dan luar biasa yakni Rasullullah SAW karena beliaulah rahmat yang terbesar untuk kita semua karena berkat Nabi Muhammad SAW kita semua mengenal Islam, iman, tahu sholat dan syariat yang lain” Ucapnya.

Keistimewaan Ummat Muhammad SAW membuat iri para Nabi-nabi terdahulu suatu kisah ada empat hal yang membuat Nabi Adam Alaihi Salam iri kepada umat Nabi Muhammad SAW, yakni yang pertama “Allah SWT menerima taubatku hanya dikota Mekah dengan menyertakan nama Nabi Muhammad SAW dalam pertaubatanku sedangkan umatnya Nabi Muhammad diterima taubatnya dimana saja”.

Kedua “Aku berbuat dosa satu kali makan buah quldi aku dipisahkan dari istriku sedangkan Umat Nabi Muhammad berbuat maksiat berkali-kali tidak dipisahkan dari istri maupun anaknya”.

Ketiga “Saat aku berbuat dosa aku dalam keadaan berpakaian Allah SWT murka dan melepaskan pakaianku sehingga terlihat auratku sedangkan Umat Nabi Muhammad SAW berbuat maksiat dalam keadaan tidak berpakaian setelah berbuat maksiat mereka tetap diijinkan oleh Allah SWT berpakaian”.

Keempat “Aku berbuat dosa satu kali disurga aku dikeluarkan oleh Allah SWT dari surga sedangkan Ummat Nabi Muhammad Saw berbuat maksiat berkali-kali didunia bila bertaubat maka akan dimasukkan disurga”.

Di akhir arahan Dandim 1410 Bantaeng mengajak personel Kodim 1410 Bantaeng untuk senantiasa munculkan rasa cinta didalam hati kita masing-masing terhadap Rasulullah Muhammad SAW dengan senantiasa perbanyak bersholawat dengan penuh rasa cinta sehingga Qolbu kita tersambungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan berharap kelak di akhirat mendapatkan syafaat nya” ajaknya.

“Apapun kesibukan dan aktivitas kita setiap hari jangan lupa senantiasa bersholawat kepada Rasullullah Muhammad SAW,” Tutupnya. (Irwan Patra)