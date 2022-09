Dandim Ajak Jamaah Masjid Nurul Qalam Perbanyak Bershalawat di Hari Jumat

BANTAENG,UPEKS.co.id— Berkisar pukul 04.52 Wita, bertempat di Masjid Nurul Qalam Kampung pangngai Desa Lonrong Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng Dandim 1410/Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos., beserta rombongan melaksanakan Safari Sholat Subuh sekaligus bersilaturahmi kepada para jamaah serta memberikan bantuan berupa sedekah beras terhadap warga yang kurang mampu, Jum’at (16/9/2022).

Turut hadir dalam kegiatan safari subuh Pjs Danramil 1410-02 Lettu Inf Indar jaya, Danunit Intel Letda Inf Harpil, Babinsa ramil 1410-02 Sertu Arif Rangkasi, serta para jama’ah yang hadir berkisar 40 orang.

Diawal arahan Dandim 1410/Bantaeng mengajak para jama’ah bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, dengan berharap semoga Allah SWT selalu membukakan Qolbu dan hati kita dan memberikan nikmat karunia kepada kita semua, sekaligus memimpin doa “ya Allah ya Rabb rahmati dan berkahi pemimpin kami, ya Allah ya Rabb rahmati dan berkahi kedua orang tua kami baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ya Allah ya Rabb rahmati dan berkahi guru-guru kami, ya Allah ya Rabb rahmati dan berkahi Para ulama kami” ajaknya.

Perlu kita ketahui bahwa ada Rahmat yang sangat besar dan luar biasa yakni Rasullullah SAW karena beliaulah rahmat yang terbesar untuk kita semua karena berkat Nabi Muhammad SAW kita semua mengenal Islam, iman, tahu sholat dan syariat yang lain” ungkapnya.

Lebih lanjut Komandan Kodim asal Grobogan ini dalam arahannya ada empat hal yang membuat Nabi Adam Alaihi Salam iri kepada umat Nabi Muhammad SAW, yakni yang pertama “Allah SWT menerima taubatku hanya dikota Mekah dengan menyertakan nama Nabi Muhammad SAW dalam pertaubatanku sedangkan umatnya Nabi Muhammad diterima taubatnya dimana saja”

Kedua “Aku berbuat dosa satu kali makan buah quldi aku dipisahkan dari istriku sedangkan Umat Nabi Muhammad berbuat maksiat berkali-kali tidak dipisahkan dari istri maupun anaknya”

Ketiga “Saat aku berbuat dosa aku dalam keadaan berpakaian Allah SWT murka dan melepaskan pakaianku sehingga terlihat auratku sedangkan Umat Nabi Muhammad SAW berbuat maksiat dalam keadaan tidak berpakaian setelah berbuat maksiat mereka tetap diijinkan oleh Allah SWT berpakaian”

Keempat “Aku berbuat dosa satu kali disurga aku dikeluarkan oleh Allah SWT dari surga sedangkan Umat Nabi Muhammad Saw berbuat maksiat berkali-kali didunia bila bertaubat dimasukkan disurga”.

Nabi Muhammad SAW adalah menjadi pemimpin kita dan masuk surga paling duluan bersama umatnya sedangkan Umat Nabi yang lainnya masuk surga belakangan serta Umat Nabi yang lain diberikan pahala biasa sedangkan Umat Nabi Muhammad SAW diberikan pahala yang luar biasa antara lain pahala sholat Sunnah qobliyah subuh, pahala malam Lailatul Qadar, pahala berdiam diri di masjid hingga terbit matahari, pahala selama bulan suci ramadhan”.

“Mari kita bersama-sama menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara memperbanyak bersholawat dengan rasa cinta karena Nabi Muhammad lebih dulu cinta kepada umatnya, Kisah yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat cinta kepada umatnya yaitu ketika Nabi Muhammad SAW berjalan bersama sahabatnya Sayyidina Abu bakar, tiba tiba

melihat seorang ibu menggendong

anaknya, Nabi Muhammad SAW

bertanya kepada sahabatnya Sayyidina Abu bakar bagaimana perasaan ibu itu ketika anaknya dilempar kedalam api? Sahabat menjawab sakit ya Rasulullah, perasaan seorang ibu sakit begitu pun perasaanku ketika ada satu orang umatku di lempar kedalam Neraka”

Bukti lain kecintaan Rasulullah SAW terhadap ummatnya saat sakaratul maut Nabi Muhammad SAW sudah di ringankan 70 kali lipat, namun Nabi Muhammad SAW masih merasakan sakit, hingga Rasulullah SAW memohon kepada Allah SWT agar rasa sakit sakaratul maut ummatnya di timpakan kepada dirinya, itulah bukti Betapa cintanya Nabi Muhammad SAW terhadap ummatnya”

Saya mengajak Mari kita membuktikan seberapa besar cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan perbanyak bersholawat kepada Rasullullah SAW dengan rasa cinta serta sambungkan roh, jiwa dan qalbu kita kepada Rasulullah SAW” ungkapnya

Pesan Rasulullah SAW “perbanyak bersholawat dihari Jum’at, Kunci keselamatan nanti diakhirat orang yang paling dekat denganku yaitu orang banyak bersholawat dan tempatnya di surga, meskipun itu banyak dosa karena kita umat Nabi Muhammad SAW ada harapan terakhir syafaat Rasulullah SAW”

Diakhir arahan Dandim 1410/Btg menyampaikan saat ini Pemerintah sedang memerangi stunting (kurang gizi) dikalangan masyarakat olehnya itu untuk menghimbau kepada warga kampung Pangngai Khususnya dan secara keseluruhan wilayah Kabupaten Bantaeng agar bersama -sama mengulurkan tangan membantu saudara kita yang terkena Stunting (kurang gizi)” tuturnya

Diakhir safari subuh Dandim 1410/Btg menyambangi warga atas nama Maera umur 75 tahun memberikan sedekah berupa beras, Sangat terharu dan gembira mendapatkan bantuan sembako dari Bapak Dandim 1410/Btg berupa beras.

Salahsatu warga atas nama Jumaring yang sempat ditemui Humas Kodim 1410 memberikan keterangan “Ucapan terima kasih kepada Bapak Dandim 1410/Btg beserta rombongan yang telah datang di Kampung kami melaksanakan safari subuh semoga dengan kegiatan ini menjadi inspirasi dan penyemangat bagi Warga Dusun Pangngai pada khususnya dan warga Desa Lonrong pada umumnya dalam beribadah di waktu subuh” ucapnya. (Irwan Patra)